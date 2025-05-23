Найпоширеніша тварина на Землі: захопила третину поверхні планети, але її ніхто не бачив

Попри те, що цей вид неймовірно поширений на планеті, дуже мало людей чули про нього, а ще менше — бачили його. І все ж, учені зазначають, що цей вид мешкає на 59% дна Світового океану, що робить його однією з найпоширеніших тварин на планеті.

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Про це пише IFLScience.

Alicella gigantea — дивний надгігантський амфіпод, що має вигляд креветкоподібної істоти й мешкає в найглибших точках Світового океану. Дослідники зазначають, що представники цього виду мешкають на більшій частині морського дна планети, що, по суті, робить його найпоширенішою твариною у світі.

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Найбільший амфіпод у світі

За словами дослідників, креветкоподібна істота носить титул "найбільшого у світі амфіпода" і належить до загону ракоподібних без панцира. Зазвичай їхнє тіло стиснуте з боків, а деякі особини, як свідчать спостереження, можуть досягати 34 сантиметрів у довжину.

Уперше вид було описано 1899 року — відтоді минуло понад століття, проте нам усе ще занадто мало відомо про цей "надгігантський амфіпод", але деякі факти все ж відомі. Вчені вже виявили, що представники цього виду мешкають на глибині від 3890 до 8931 метра.

Зразок Alicella gigantea, зібраний у Японській западині 2022 року Фото: чума

Найпоширеніша тварина на Землі

У новому дослідженні вчені з Університету Західної Австралії в Перті зібрали близько 200 записів про Alicella gigantea з 75 місць по всьому світу, зокрема:

Тихому океані;

Атлантичному океані;

Індійському океані.

Автори дослідження дійшли висновку, що гігантські амфіподи, ймовірно, мешкають на 59% дна Світового океану. Ця знахідка підтверджує, що надгігантський амфіпод далеко не "рідкісний", а є єдиним, глобально поширеним видом з надзвичайно великим ареалом у глибокому морі.

Відомо, що близько 71% поверхні планети вкрито морем, що робить морське дно однією з найбільших екосистем на планеті. І тепер учені з'ясували, що гігантські амфіподи, по суті, "захопили" понад половину морського дна всієї планети.

Дослідження також показують, що Alicella gigantea відмінно пристосовані для життя в одному з найбільш негостинних середовищ планети — зоні хадала — найглибшому, найтемнішому й екстремальному морському середовищі Землі.

У дослідженні 2021 року вчені вивчили ДНК гігантських амфіпод і виявили, що в них є унікальний набір генів, пов'язаних зі збереженням енергії, стійкістю до голодування і мейозом, стійким до тиску. Дослідники вважають, що цей набір генів, ймовірно, відіграє центральну роль у стратегії виживання цього виду.

Вчені також вважають, що великий розмір також може бути частиною цієї здатності виживати та процвітати в глибокому морі. Унікальні генетичні маркери у цього амфіпода — особливо видатний ген під назвою aPKC, також пов'язаний з гігантизмом у ссавців, таких як капібар. Це наштовхує на думку, що великий розмір — не просто випадковість еволюції, а тонко налаштована адаптація. Передбачається, що поліпшена регуляція росту й ефективне використання енергії можуть дозволити A. gigantea запасати більше ресурсів і довше виживати без їжі, що дає йому перевагу в безодні, де їжі мало.

Раніше Фокус писав про те, що 3D-модель показує, що закислення проникло глибше, ніж ми думали.