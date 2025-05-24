Не только зрение, слух и другие: у человека есть не 5 главных чувств, а гораздо больше

Многие люди считают, что у нас есть всего пять главных чувств: зрение, слух, осязание, обоняние и вкус. Но некоторые философы и нейробиологи утверждают, что у нас могут быть десятки чувств, которые мы просто принимаем как должное. Люди имеют разные способы воспринимать окружающий мир и ориентироваться в нем, а также ощущать, что происходит внутри наших тел.

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Об этом пишет IFLScience.

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Самые известные чувства человека

Большинство людей знают о том, что у нас есть 5 главных чувств:

Зрение, то есть восприятие света и цвета через глаза;

Слух, то есть восприятие звуков через уши;

Осязание, то есть чувство, которое позволяет ощущать различные текстуры, температуру, давление и боль через кожу;

Обоняние, то есть восприятие запахов через нос;

Вкус, то есть восприятие вкуса через язык.

Одним из первых сторонников идеи о том, что у нас есть только эти чувства был древнегреческий философ Аристотель. Более 2000 лет философы и ученые приняли эту классификацию как основную. Но, похоже, Аристотель ошибался.

Мы имеем больше чувств

Во-первых, наши тела не просто ощущают мир вокруг нас, мы также ощущаем мир внутри себя. Это включает в себя ощущение и осознание таких вещей, как наш голод, жажда, сердцебиение, движения наших легких, активность в наших желудках и многое другое. Эти чувства объединены под термином интероцепция.

Эти чувства возникают, когда наше тело посылает сигналы в мозг, особенно в область, называемую островковой долей, которая обрабатывает и интерпретирует их. Эти сигналы могут быть незаметны для нашего сознания, но мозг постоянно отслеживает их, чтобы поддерживать наш гомеостаз, то есть телесную стабильность.

В дополнение к этим внутренним чувствам у нас также есть непризнанные чувства, которые позволяют нам ориентироваться в пространстве.

Если вы способны сохранять равновесие при ходьбе, стоять на одной ноге, ходить по канату или даже просто знать, что вы находитесь не вверх ногами, то у вас есть то, что называется эквилибриоцепцией. Это чувство равновесия и ориентации отслеживается и контролируется нашим внутренним ухом.

Также есть еще термоцепция, наша способность определять и различать высокие и низкие температуры.

Еще есть ноцицепция, наша способность ощущать боль;

Есть и проприоцепция, наше осознание того, как расположены наши тела в пространстве.

Некоторые ученые считают, что наша способность ощущать течение времени, является еще одним чувством, известным как хроноцепция. Таким образом мы можем иметь субъективное представление о том, как долго продолжаются те или иные события.

Нейробиологи и философы считают, что люди обладают примерно 12-13 главными чувствами, хотя их может быть более 20.

Дополнительные чувства у животных

Хотя эти человеческие чувства являются предметом споров, известно, что животные имеют дополнительные чувства, которые выходят далеко за рамки наших главных чувств.

К ним относится магниторецепция, которая позволяет многим видам млекопитающих, птиц, насекомых и рыб перемещаться на большие расстояния.

Акулы и скаты имеют электрорецепцию, которая позволяет им находить свою добычу в мутной воде. Эта способность контролируется органом, который обнаруживает биоэлектрические поля.

Птицы и некоторые виды рыб также имеют барорецепцию, которая позволяет им чувствовать изменения давления, как в воздухе, так и в воде.

Еще некоторые животные обладают хеморецепцией, способностью обнаруживать феромоны или определенные химические вещества, которые позволяют, например, собакам находить след, и многим животным находить себе пару.

Список этих дополнительных чувств слишком длинный, но достаточно сказать, что мир чувств огромен по сравнению с ограниченным набором, который мы унаследовали от древних времен.

Что касается животных, то ученые пришли к выводу, что кошки стали домашними любимцами намного позже, чем предполагалось ранее. Как уже писал Фокус, ученые определили место, где, как они считают, кошки впервые стали домашними животными.