Не тільки зір, слух та інші: у людини є не 5 головних почуттів, а набагато більше

Багато людей вважають, що в нас є всього п'ять головних почуттів: зір, слух, дотик, нюх і смак. Але деякі філософи та нейробіологи стверджують, що в нас можуть бути десятки почуттів, які ми просто приймаємо як належне. Люди мають різні способи сприймати навколишній світ і орієнтуватися в ньому, а також відчувати, що відбувається всередині наших тіл.

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Про це пише IFLScience.

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Найвідоміші почуття людини

Більшість людей знають про те, що у нас є 5 головних почуттів:

Зір, тобто сприйняття світла та кольору через очі;

Слух, тобто сприйняття звуків через вуха;

Дотик, тобто відчуття, яке дає змогу відчувати різні текстури, температуру, тиск і біль через шкіру;

Нюх, тобто сприйняття запахів через ніс;

Смак, тобто сприйняття смаку через язик.

Одним із перших прихильників ідеї про те, що в нас є тільки ці почуття, був давньогрецький філософ Аристотель. Понад 2000 років філософи і вчені прийняли цю класифікацію як основну. Але, схоже, Аристотель помилявся.

Ми маємо більше почуттів

По-перше, наші тіла не просто відчувають світ навколо нас, ми також відчуваємо світ усередині себе. Це охоплює відчуття й усвідомлення таких речей, як наш голод, спрага, серцебиття, рухи наших легенів, активність у наших шлунках і багато іншого. Ці почуття об'єднані під терміном інтероцепція.

Ці почуття виникають, коли наше тіло посилає сигнали в мозок, особливо в ділянку, звану острівцевою часткою, яка обробляє та інтерпретує їх. Ці сигнали можуть бути непомітними для нашої свідомості, але мозок постійно відстежує їх, щоб підтримувати наш гомеостаз, тобто тілесну стабільність.

На додаток до цих внутрішніх почуттів у нас також є невизнані почуття, які дають нам змогу орієнтуватися в просторі.

Якщо ви здатні зберігати рівновагу під час ходьби, стояти на одній нозі, ходити по канату або навіть просто знати, що ви перебуваєте не догори дриґом, то у вас є те, що називається еквілібріоцепцією. Це відчуття рівноваги та орієнтації відстежується і контролюється нашим внутрішнім вухом.

Також є ще термоцепція, наша здатність визначати й розрізняти високі та низькі температури.

Ще є ноцицепція, наша здатність відчувати біль;

Є й пропріоцепція, наше усвідомлення того, як розташовані наші тіла в просторі.

Деякі вчені вважають, що наша здатність відчувати плин часу, є ще одним почуттям, відомим як хроноцепція. Таким чином ми можемо мати суб'єктивне уявлення про те, як довго тривають ті чи інші події.

Нейробіологи і філософи вважають, що люди мають приблизно 12-13 головних почуттів, хоча їх може бути понад 20.

Додаткові почуття у тварин

Хоча ці людські почуття є предметом суперечок, відомо, що тварини мають додаткові почуття, які виходять далеко за рамки наших головних почуттів.

До них належить магніторецепція, яка дає змогу багатьом видам ссавців, птахів, комах і риб переміщатися на великі відстані.

Акули та скати мають електрорецепцію, яка дозволяє їм знаходити свою здобич у каламутній воді. Ця здатність контролюється органом, який виявляє біоелектричні поля.

Птахи та деякі види риб також мають барорецепцію, яка дає їм змогу відчувати зміни тиску, як у повітрі, так і у воді.

Ще деякі тварини мають хеморецепцію, здатність виявляти феромони або певні хімічні речовини, які дають змогу, наприклад, собакам знаходити слід, і багатьом тваринам знаходити собі пару.

Список цих додаткових почуттів надто довгий, але досить сказати, що світ почуттів величезний порівняно з обмеженим набором, який ми успадкували від давніх часів.

Що стосується тварин, то вчені дійшли висновку, що кішки стали домашніми улюбленцями набагато пізніше, ніж передбачалося раніше. Як уже писав Фокус, вчені визначили місце, де, як вони вважають, кішки вперше стали домашніми тваринами.