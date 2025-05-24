Кішок одомашнили пізніше, ніж ми думали: до цього з ними робили жахливі речі

Нове дослідження припускає, що кішок уперше зробили домашніми тваринами в Стародавньому Єгипті або в іншому регіоні Північної Африки набагато пізніше, ніж вважалося раніше. Після цього домашні кішки поширилися в Європі.

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Дослідження опубліковано на сервері препринтів bioRxiv, пише Live Science.

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Нині вважається, що домашні кішки (Felis catus) походять від африканських диких кішок (Felis lybica). Але коли саме і де ці дикі кішки вперше стали домашніми тваринами залишається предметом суперечок серед учених. Одна з головних теорій припускає, що кішки стали домашніми тваринами в регіоні Близького Сходу під назвою Левант, який розташований біля східного узбережжя Середземного моря. Згідно з теорією, процес одомашнення кішок стався приблизно в період між 12 000 і 5000 років тому.

Цей регіон був одним із місць, де вперше виникло сільське господарство. Теорія припускає, що коли люди перейшли від способу життя мисливців-збирачів до способу життя хліборобів, то для них стали великою проблемою гризуни, які з'їдали врожай. Кішки своєю чергою полювали на гризунів, а тому стародавні люди зробили їх домашніми тваринами. Ця теорія ґрунтується на тому, що останки кішки було виявлено в похованні людини на Кіпрі, яке має вік приблизно 10 000 років.

Автори нового дослідження вважають, що кішок зробили домашніми тваринами набагато пізніше, а останки виявлених кішок у похованнях людей насправді належать диким кішкам Фото: BBC

Але автори нового дослідження вважають, що кішок зробили домашніми тваринами набагато пізніше, а останки виявлених кішок у похованнях людей насправді належать диким кішкам. Генетичний аналіз останків показав, що кішки, знайдені в стародавніх похованнях у Європі та Туреччині, не були прямими предками сучасних домашніх кішок. Це були європейські дикі кішки (Felis silvestris), які схрещувалися з африканськими дикими кішками там, де види перетиналися.

Вчені вважають, що м'ясо цих кішок люди використовували як їжу, їхню шкуру використовували як прикрасу для одягу, а також кішок приносили в жертву божествам. Вчені вважають, що одомашнення кішок відбулося або в Єгипті, або в іншій частині Північної Африки. Дослідження показало, що сучасні домашні кішки генетично найбільше схожі на африканських диких кішок із Тунісу.

Водночас дослідники припускають, що кішки були одомашнені, найімовірніше, в Стародавньому Єгипті не більше 3000 років тому. Спочатку кішки були священними тваринами, яким поклонялися як частині культу богині Баст, яка була покровителькою родючості, здоров'я і захищала від злих духів. Цю богиню зображували у вигляді жінки з головою кішки.

Богиня Баст Фото: Wikipedia

Ґрунтуючись на великих археологічних даних, вчені вважають, що Стародавній Єгипет був головним центром процесу одомашнення кішок у Північній Африці. Вчені вважають, що спочатку кішок розводили для створення ритуальних мумій, але потім залучали для боротьби з гризунами і незабаром їх зробили домашніми тваринами.

Через кілька сотень років торговими шляхами домашніх кішок завезли з Єгипту до Європи, кажуть учені. Сильно поширилися домашні кішки Європою в період розквіту давньогрецької, а потім і давньоримської цивілізації понад 2000 років тому.

Як уже писав Фокус, існує багато міфів про поведінку кішок, і тепер вчені вважають, що людям насправді варто припинити давати улюбленцям молоко — кішки взагалі не повинні споживати його.

Також Фокус писав про те, що кішки і собаки еволюціонують дивним чином, щоб бути схожими один на одного, і для цього є причина.