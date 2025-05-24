Кошек одомашнили позже, чем мы думали: до этого с ними делали ужасные вещи

Новое исследование предполагает, что кошек впервые сделали домашними животными в Древнем Египте или в другом регионе Северной Африки намного позже, чем считалось ранее. После этого домашние кошки распространились в Европе.

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Исследование опубликовано на сервере препринтов bioRxiv, пишет Live Science.

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Сейчас считается, что домашние кошки (Felis catus) произошли от африканских диких кошек (Felis lybica). Но когда именно и где эти дикие кошки впервые стали домашними животными остается предметом споров среди ученых. Одна из главных теорий предполагает, что кошки стали домашними животными в регионе Ближнего Востока под названием Левант, который находится у восточного побережья Средиземного моря. Согласно теории, процесс одомашнивания кошек произошел примерно в период между 12 000 и 5000 назад.

Этот регион был одним из мест, где впервые возникло сельское хозяйство. Теория предполагает, что когда люди перешли от образа жизни охотников-собирателей к образу жизни земледельцев, то для них стали большой проблемой грызуны, которые съедали урожай. Кошки в свою очередь охотились на грызунов, а потому древние люди сделали их домашними животными. Эта теория основана на том, что останки кошки были обнаружены в захоронении человека на Кипре, которое имеет возраст примерно 10 000 лет.

Авторы нового исследования считают, что кошек сделали домашними животными намного позже, а останки обнаруженных кошек в захоронениях людей на самом деле принадлежат диким кошкам Фото: BBC

Но авторы нового исследования считают, что кошек сделали домашними животными намного позже, а останки обнаруженных кошек в захоронениях людей на самом деле принадлежат диким кошкам. Генетический анализ останков показал, что кошки, найденные в древних захоронениях в Европе и Турции, не были прямыми предками современных домашних кошек. Это были европейские дикие кошки (Felis silvestris), которые скрещивались с африканскими дикими кошками там, где виды пересекались.

Ученые считают, что мясо этих кошек люди использовали в качестве еды, их шкуру использовали как украшение для одежды, а также кошек приносили в жертву божествам. Ученые считают, что одомашнивание кошек произошло или в Египте, или в другой части Северной Африки. Исследование показало, что современные домашние кошки генетически наиболее похожи на африканских диких кошек из Туниса.

В то же время, исследователи предполагают, что кошки были одомашнены, скорее всего, в Древнем Египте не более 3000 лет назад. Изначально кошки были священными животными, которым поклонялись как части культа богини Баст, которая была покровительницей плодородия, здоровья и защищала от злых духов. Эту богиню изображали в виде женщины с головой кошки.

Богиня Баст Фото: Wikipedia

Основываясь на обширных археологических данных, ученые считают, что Древний Египте был главным центром процесса одомашнивания кошек в Северной Африке. Ученые считают, что изначально кошек разводили для создания ритуальных мумий, но затем привлекали для борьбы с грызунами и вскоре их сделали домашними животными.

Через несколько сотен лет по торговым путям домашних кошек завезли из Египта в Европу, говорят ученые. Сильно распространились домашние кошки по Европе в период расцвета древнегреческой, а затем и древнеримской цивилизации более 2000 лет назад.

Как уже писал Фокус, существует много мифов о поведении кошек и теперь ученые считают, что людям на самом деле стоит прекратить давать питомцам молоко — кошки вообще не должны потреблять его.

Также Фокус писал о том, что кошки и собаки эволюционируют странным образом, чтобы быть похожими друг на друга, и для этого есть причина.