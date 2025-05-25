Миллионы лет назад 10 000 динозавров погибли посреди леса: их убил совсем не астероид

Исследователи, похоже, только что разгадали тайну одного из крупнейших и самых плотных в истории скоплений костей динозавров. В общей сложности на месте захоронения были обнаружены останки 10 000 животных — все они погибли в одночасье.

Related video

Об этом пишет Science Focus.

За все время существования наша планета успела стать домом для невероятного количества жизни: некоторые виды существуют до сих пор, а другие давно вымерли. Динозавры относятся к последним и известны науке лишь по окаменелостям — около 66 миллионов лет назад они вымерли в результате падения астероида.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Особенный рогатый динозавр

Пахиринозавр — один из самых отличительных представителей семейства травоядных цератопсов, в которое входит и знаменитый трицератопс. Известно, что пахиринозавры были меньше своих родственников, однако более старыми. Вместо рога на носу, как у трицератопса, у них была эта огромная костная масса, которую ученые называют "боссом". К слову, они единственные рогатые динозавры, у которых есть подобная структура.

Все три вида пахиринозавров, которые удалось идентифицировать ученых, были обнаружены в северных широтах — например на Аляске или в Канаде. Предполагается, что представители этого вида могли достигать более 6 метров в длину и весили более двух тонн. Они мигрировали огромными "мегастадами", насчитывающими тысячи особей.

Молодой пахиринозавр идет среди стада Фото: BBC Studios

Крупнейшее кладбище динозавров

На тихом участке леса на севере провинции Альберта в Канаде находится крупнейшее из когда-либо найденных скоплений костей динозавров, также известное как пласт Пайпстоун-Крик. Исследователи обнаружили, что здесь покоится невероятное количество останков динозавров — около 10 000 — все они принадлежат одному виду рогатых динозавров, известных как пахиринозавры.

По словам палеонтолога и куратора музея Филиппа, профессора Эмили Бэмфорт, в новом исследовании им с коллегами, похоже удалось понять, что именно в одночасье погубило всех этих животных — дело вовсе не в астероиде.

По словам профессора Бэмфорт, на "кладбище" были обнаружены останки более 10 000 особей, что сделало его крупнейшим в истории костных лож, по крайней мере в Северной Америке. Данные свидетельствуют о том, что на один квадратный метр приходится от 100 до 300 костей, а участок простирается вглубь холма по меньшей мере на квадратный километр.

При такой высокой концентрации окаменелостей возникает вопрос: как могло так много динозавров погибнуть в одном месте и в одно и то же время?

Тайна крупнейшего костного кладбища

Исследователи пришли к выводу, что история этого конкретного стада пахиринозавров весьма трагична: все одни погибли одновременно в результате какого-то катастрофического события. Однако, по словам профессора Бэмфорт, это не было падение астероида.

Дело в том, что массовое вымирание стада произошло около 72 миллионов лет назад — задолго до того, как астероид погубил остальных динозавров. В то же время известно, что что-то убило всех этих пахиринозавров без разбора — больших, маленьких, старых и молодых.

Ученые пришли к выводу, что причиной гибели стада, вероятно, стало катастрофическое наводнение — оно могло произойти в результате муссонных дождей в близлежащих горах или урагана, накрывшего сушу. По сути, все указывает на внезапное наводнение катастрофических масштабов. Результатом стала катастрофа, следы которой ученые могут изучить сегодня.

Ранее Фокус писал о том, откуда палеонтологи знают, как выглядят динозавры.