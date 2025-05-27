Другие миры: потенциально обитаемыми являются не только планеты вне Солнечной системы

Планеты за пределами Солнечной системы называются экзопланетами и астрономы уже обнаружили более 6000 таких миров. При этом многие из экзопланет находятся в зоне обитаемости своих звезд, то есть потенциально пригодны для жизни. Но проблема в том, что большинство экзопланет - это газовые или ледяные гиганты, как Юпитер, Сатурн или Уран и Нептун в Солнечной системе. Но у этих планет могут быть пригодные для жизни экзоспутники.

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Исследование опубликовано в журнале Astronomy and Astrophysics, пишет Universe Today.

На гигантских планетах Солнечной системы не может существовать жизнь. Но некоторые спутники Юпитера и Сатурна могут быть потенциально обитаемыми мирами. Это значит, что пригодными для жизни могут быть и экзоспутники. Проблема в том, что пока что ни один спутник у планеты за пределами Солнечной системы еще не был обнаружен, а есть только намеки на их существование.

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Авторы исследования изучили, как могут формироваться экзоспутники, а также могут ли они быть пригодными для жизни. Ученые создали моделирование, чтобы определить какая часть материала, оставшегося после образования экзопланеты, могла бы превратиться в экзоспутник.

Спутник Юпитера Европа считается потенциально обитаемым миром Фото: NASA/ JPL-Caltech

Зона обитаемости для планет зависит от излучения, исходящего от звезды. При достаточном количестве энергии жидкая вода может сохраняться на поверхности планеты, учитывая правильные атмосферные условия и другие факторы. Но в Солнечной системе некоторые спутники, как считается, имеют жидкую воду под своей поверхностью.

Моделирование показало четыре разных процесса формирования экзоспутников и только в одном случае они могут выжить после взаимодействия с планетой и звездой.

Моделирование показало, что экзоспутники должны формироваться и оставаться вокруг гигантских планет. При этом планета должна находится не ближе и не дальше, чем примерно 300 млн км от своей звезды, то есть в 2 раза дальше, чем Земля от Солнца.

Спутник Сатурна Энцелад считается потенциально обитаемым миром Фото: NASA

Моделирование также показало, что за пределами двух астрономических единиц количество обитаемых экзоспутников резко уменьшается, поскольку зона обитаемости сокращается.

Ученые также обнаружили, что количество экзоспутников увеличивается с увеличением расстояния до звезды, но их массы слишком малы, что делает их непригодными для жизни.

Моделирование показало, что экзоспутники с массами между Марсом и Землей могут образовываться вокруг планет с массами примерно в 10 раз больше, чем у Юпитера, и многие из этих моров могут быть потенциально обитаемыми.

Как уже писал Фокус, астрономы обнаружили странное явление на Титане, самой большом спутнике Сатурна и его пока невозможно объяснить.

Также Фокус писал о том, что физики создали новый подход к решению одной из самых больших проблем в физике: объединение гравитации с квантовым миром. Новая теория делает шаг вперед к созданию долгожданной "теории всего", которая объединяет гравитацию и общую теорию относительности с силами, описываемыми квантовой теорией.