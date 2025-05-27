Другие миры: потенциально обитаемыми являются не только планеты вне Солнечной системы
Планеты за пределами Солнечной системы называются экзопланетами и астрономы уже обнаружили более 6000 таких миров. При этом многие из экзопланет находятся в зоне обитаемости своих звезд, то есть потенциально пригодны для жизни. Но проблема в том, что большинство экзопланет - это газовые или ледяные гиганты, как Юпитер, Сатурн или Уран и Нептун в Солнечной системе. Но у этих планет могут быть пригодные для жизни экзоспутники.
Исследование опубликовано в журнале Astronomy and Astrophysics, пишет Universe Today.
На гигантских планетах Солнечной системы не может существовать жизнь. Но некоторые спутники Юпитера и Сатурна могут быть потенциально обитаемыми мирами. Это значит, что пригодными для жизни могут быть и экзоспутники. Проблема в том, что пока что ни один спутник у планеты за пределами Солнечной системы еще не был обнаружен, а есть только намеки на их существование.
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Авторы исследования изучили, как могут формироваться экзоспутники, а также могут ли они быть пригодными для жизни. Ученые создали моделирование, чтобы определить какая часть материала, оставшегося после образования экзопланеты, могла бы превратиться в экзоспутник.
Зона обитаемости для планет зависит от излучения, исходящего от звезды. При достаточном количестве энергии жидкая вода может сохраняться на поверхности планеты, учитывая правильные атмосферные условия и другие факторы. Но в Солнечной системе некоторые спутники, как считается, имеют жидкую воду под своей поверхностью.
Моделирование показало четыре разных процесса формирования экзоспутников и только в одном случае они могут выжить после взаимодействия с планетой и звездой.
Моделирование показало, что экзоспутники должны формироваться и оставаться вокруг гигантских планет. При этом планета должна находится не ближе и не дальше, чем примерно 300 млн км от своей звезды, то есть в 2 раза дальше, чем Земля от Солнца.
Моделирование также показало, что за пределами двух астрономических единиц количество обитаемых экзоспутников резко уменьшается, поскольку зона обитаемости сокращается.
Ученые также обнаружили, что количество экзоспутников увеличивается с увеличением расстояния до звезды, но их массы слишком малы, что делает их непригодными для жизни.
Моделирование показало, что экзоспутники с массами между Марсом и Землей могут образовываться вокруг планет с массами примерно в 10 раз больше, чем у Юпитера, и многие из этих моров могут быть потенциально обитаемыми.
Как уже писал Фокус, астрономы обнаружили странное явление на Титане, самой большом спутнике Сатурна и его пока невозможно объяснить.
Также Фокус писал о том, что физики создали новый подход к решению одной из самых больших проблем в физике: объединение гравитации с квантовым миром. Новая теория делает шаг вперед к созданию долгожданной "теории всего", которая объединяет гравитацию и общую теорию относительности с силами, описываемыми квантовой теорией.