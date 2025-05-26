Атмосфера крупнейшего спутника Сатурна ведет себя странным образом: это не могут объяснить

Ученые впервые обнаружили загадочное поведение атмосферы Титана, самого большого спутника планеты Сатурн. Всего их 274. Новый анализ данных космического аппарата “Кассини” показал, что атмосфера Титана не вращается в соответствии со своей поверхностью, а вместо этого колеблется как гироскоп, смещаясь в зависимости от времени года.

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Исследование, опубликовано в журнале Planetary Science Journal, пишет IFLScience.

Титан – это единственный спутник планеты в Солнечной системе, у которого есть большая атмосфера. Также на поверхности Титана находятся реки, озера и моря, состоящие из метана и углеводородов. Там слишком холодно для того, чтобы на поверхности была вода в жидком виде, но это единственный другой мир в Солнечной системе с жидкостью на поверхности.

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Известно, что все небесные тела вращаются вокруг своей оси и таким образом их легко сравнить с гироскопом, научной версией волчка. Угловой момент небесного тела определяет его ось вращения. Ось вращения Земли наклонена на 23,45 градуса относительно плоскости орбиты, по которой планета вращается вокруг Солнца. Поэму на Земле существуют разные сезоны. Поскольку наша планета движется вокруг Солнца, ее ось вращения всегда указывает в одном и том же направлении.

Титан – это единственный спутник планеты в Солнечной системе, у которого есть большая атмосфера Фото: NASA

У Титана ось вращения также имеет наклон, но он составляет всего 0,3 градуса относительно плоскости орбиты, по которой спутник вращается вокруг Сатурна. Но у самой планеты с кольцами наклон оси составляет 26,7 градуса относительно плоскости орбиты, по которой планета вращается вокруг Солнца. Поэтому на Сатурне и Титане также есть разные сезоны.

Колебание атмосферы Титана. Атмосфера наклонена относительно твердого тела Титана, и этот наклон меняется по размеру и направлению Фото: IFLS

Но новый анализ данных о Титане показал, то его атмосфера вращается с совершенно другим наклоном. По словам ученых, ось углового момента атмосферы смещена относительно оси вращения Титана. Со временем ось вращения атмосферы меняется относительно оси вращения спутника Сатурна.

Ученые изучили движение атмосферы Титана относительно его поверхности. Изучив симметрию поля температуры атмосферы Титана, ученые обнаружили, что это поле не центрировано точно на полюсах, как ожидалось, а смещается со временем.

Астрономы говорят, что они обнаружили очень странное поведение атмосферы Титана и она вероятно действует как гироскоп, стабилизируя себя в пространстве. Что-то произошло в прошлом на Титане, что сместило движение его атмосферы относительно оси вращения спутника и она начала колебаться.

Точно неизвестно, какое событие могло стать причиной этого и пока что для ученых это остается загадкой.

Как уже писал Фокус, ученые впервые смогли обнаружить процесс создания облаков в одном из полушарий Титана, а также обнаружили важную химическую составляющую спутника Сатурна.

Также Фокус писал о том, что сейчас у Луны нет магнитного поля, а потому обнаружение на ее поверхности сильно намагниченных камней, десятилетиями оставалось загадкой. Теперь же ученые предложили теорию, которая объясняет, откуда на Луне могли взяться магнитные камни.