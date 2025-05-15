Титан удивляет: астрономы впервые увидели это явление на крупнейшем спутнике Сатурна (фото)

Астрономы с помощью космического телескопа Уэбб и наземной обсерватории Кека впервые обнаружили процесс образования облаков в северном полушарии Титана. При этом им удалось обнаружить ключевую недостающую часть химии Титана.

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Исследование опубликовано в журнале Nature Astronomy, пишет Space.

Похожий на Землю мир

Титан – это самый большой спутник Сатурна и второй по размеру спутник в Солнечной системе после Ганимеда (спутник Юпитера). Титан имеет твердую поверхность и толстую атмосферу, как и на Земле. Если на Земле погода формируется под влиянием круговорота воды, которая испаряется и конденсируется, то на Титане за это отвечает метан. Он испаряется и конденсируется, образуя метановые облака. При этом из этих облаков выпадает метановый дождь. А испарение метана происходит из морей и озер, которые находятся на поверхности Титана.

Ученые говорят, что Титан – это единственный мир в Солнечной системе, где погода похожа на земную, в том смысле, что там есть облака и выпадают дожди.

Впервые обнаружены облака в северном полушарии Титана

Титан имеет сложную органическую химию, тесть там присутствуют соединения на основе углерода. Как известно, органические молекулы составляют основу жизни на Земле, и их изучение на Титане может помочь понять процессы, которые привели к возникновению жизни на нашей планете.

Снимки Титана, где видны метановые облака, обозначенные белыми стрелками, появляющиеся на разных высотах в северном полушарии Титана Фото: NASA

Ученые изучили атмосферу Титана впервые обнаружили свидетельства конвекции облаков. Это процесс, с помощью которого теплый воздух поднимается и переносит влагу вверх, образуя облака. Ранее облака в южном полушарии Титана наблюдал космический аппарат "Кассини", но еще никогда ученые не видели облака в северном полушарии спутника Сатурна, где находится большинство метановых морей и озер.

Новые данные предоставили ценную информацию об атмосфере Титана, что поможет разгадать многие из тайн этого мира, говорят ученые.

Основным элементом, который управляет большей частью химии Титана, является метан (CH4). Метан в атмосфере Титана расщепляется солнечным светом или электронами из магнитосферы Сатурна, а затем соединяется с другими молекулами, образуя этан (C2H6) и более сложные молекулы на основе углерода.

Составное изображение Титана, полученное космическим аппаратом "Кассини" Фото: NASA

Впервые обнаружен недостающий элемент химии Титана

Астрономы впервые обнаружили ключевой недостающий элемент для понимания химии Титана. Это органическая молекула называется метильный радикал (CH3), которая имеет свободный электрон. Обнаружение этого вещества означает, что ученые впервые смогут увидеть на Титане химию в действии, а не только исходные ингредиенты и конечные продукты.

Поскольку озера и моря на Титане заполнены метаном, это химическое соединение является ключевым компонентом многих химических процессов на спутнике Сатурна.

Хотя ученые узнают все больше о Титане, все же необходима миссия, которая могла бы представить информацию, так сказать, с места событий. И такая миссия уже готова к полету. NASA собирается в 2028 году отправить на Титан вертолет Dragonfly, оснащенным ядерным двигателем. После прибытия в 2034 году вертолет будет и летать в атмосфере Титана, и приземляться на его поверхность, изучая химию спутника Сатурна. Одной из задач аппарата NASA является изучение того, насколько Титан может быть пригодным для жизни и есть ли там жизнь.

NASA собирается в 2028 году отправить на Титан вертолет Dragonfly, оснащенным ядерным двигателем Фото: NASA

Крупнейший спутник Сатурна Титан: интересные факты

Диаметр Титана составляет 5152 км, а значит он больше Луны и Меркурия. При этом масса Титана составляет 95% массы всех спутников Сатурна.

Гравитация на поверхности Титана составляет примерно 1/7 земной.

Титан совершает полный оборот вокруг Сатурна за 16 земных дней. При этом Титан всегда обращен одной стороной к Сатурну, как и Луна к Земле.

Атмосфера Титана состоит в основном из азота с примесями метана, этана и других углеводородов.

Поверхность Титана покрыта водяным льдом и песками.

Температура на поверхности Титана составляет минус 180 градусов Цельсия.

Считается, что под поверхностью Титана находится океан из жидкой воды, где может существовать жизнь.

Как уже писал Фокус, еще одно исследование Титана показало, что местные реки и моря имеют особенности, которые очень сложно объяснить.

Также Фокус писал о том, что ученые считают, что на Титане может существовать жизнь, но найти ее будет очень сложно.

Еще Фокус писал о том, что ученые обнаружили неожиданную активность на Луне, в ее недрах скрывается мощная сила. Ученые считают, что древнее внутренне тепло помогло сформировать Луну изнутри наружу.