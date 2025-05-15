Титан дивує: астрономи вперше побачили це явище на найбільшому супутнику Сатурна (фото)

Астрономи за допомогою космічного телескопа Вебб і наземної обсерваторії Кека вперше виявили процес утворення хмар у північній півкулі Титана. При цьому їм вдалося виявити ключову відсутню частину хімії Титана.

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Дослідження опубліковано в журналі Nature Astronomy, пише Space.

Схожий на Землю світ

Титан — це найбільший супутник Сатурна і другий за розміром супутник у Сонячній системі після Ганімеда (супутник Юпітера). Титан має тверду поверхню і товсту атмосферу, як і на Землі. Якщо на Землі погода формується під впливом кругообігу води, яка випаровується і конденсується, то на Титані за це відповідає метан. Він випаровується і конденсується, утворюючи метанові хмари. При цьому з цих хмар випадає метановий дощ. А випаровування метану відбувається з морів і озер, які знаходяться на поверхні Титана.

Вчені кажуть, що Титан — це єдиний світ у Сонячній системі, де погода схожа на земну, в тому сенсі, що там є хмари і випадають дощі.

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Уперше виявлено хмари в північній півкулі Титана

Титан має складну органічну хімію, тобто там присутні сполуки на основі вуглецю. Як відомо, органічні молекули складають основу життя на Землі, і їхнє вивчення на Титані може допомогти зрозуміти процеси, які призвели до виникнення життя на нашій планеті.

Знімки Титана, де видно метанові хмари, позначені білими стрілками, що з'являються на різних висотах у північній півкулі Титана Фото: solar-system

Учені вивчили атмосферу Титана і вперше виявили свідчення конвекції хмар. Це процес, за допомогою якого тепле повітря піднімається і переносить вологу вгору, утворюючи хмари. Раніше хмари в південній півкулі Титана спостерігав космічний апарат "Кассіні", але ще ніколи вчені не бачили хмари в північній півкулі супутника Сатурна, де розташована більшість метанових морів і озер.

Нові дані надали цінну інформацію про атмосферу Титана, що допоможе розгадати багато таємниць цього світу, кажуть учені.

Основним елементом, який керує більшою частиною хімії Титана, є метан (CH4). Метан в атмосфері Титана розщеплюється сонячним світлом або електронами з магнітосфери Сатурна, а потім з'єднується з іншими молекулами, утворюючи етан (C2H6) і складніші молекули на основі вуглецю.

Складене зображення Титана, отримане космічним апаратом "Кассіні" Фото: solar-system

Уперше виявлено відсутній елемент хімії Титана

Астрономи вперше виявили ключовий відсутній елемент для розуміння хімії Титана. Це органічна молекула називається метильний радикал (CH3), яка має вільний електрон. Виявлення цієї речовини означає, що вчені вперше зможуть побачити на Титані хімію в дії, а не тільки вихідні інгредієнти та кінцеві продукти.

Оскільки озера і моря на Титані заповнені метаном, ця хімічна сполука є ключовим компонентом багатьох хімічних процесів на супутнику Сатурна.

Хоча вчені дізнаються все більше про Титан, все ж необхідна місія, яка могла б представити інформацію, так би мовити, з місця подій. І така місія вже готова до польоту. NASA збирається у 2028 році відправити на Титан вертоліт Dragonfly, оснащений ядерним двигуном. Після прибуття 2034 року вертоліт і літатиме в атмосфері Титана, і приземлятиметься на його поверхню, вивчаючи хімію супутника Сатурна. Одним із завдань апарату NASA є вивчення того, наскільки Титан може бути придатним для життя і чи є там життя.

NASA збирається 2028 року відправити на Титан вертоліт Dragonfly, оснащений ядерним двигуном Фото: NASA

Найбільший супутник Сатурна Титан: цікаві факти

Діаметр Титана становить 5152 км, а значить він більший за Місяць і Меркурій. При цьому маса Титана становить 95% маси всіх супутників Сатурна.

Гравітація на поверхні Титана становить приблизно 1/7 земної.

Титан робить повний оберт навколо Сатурна за 16 земних днів. При цьому Титан завжди звернений однією стороною до Сатурна, як і Місяць до Землі.

Атмосфера Титана складається в основному з азоту з домішками метану, етану та інших вуглеводнів.

Поверхня Титана вкрита водяним льодом і пісками.

Температура на поверхні Титана становить мінус 180 градусів Цельсія.

Вважається, що під поверхнею Титана знаходиться океан з рідкої води, де може існувати життя.

Як уже писав Фокус, ще одне дослідження Титана показало, що місцеві річки і моря мають особливості, які дуже складно пояснити.

Також Фокус писав про те, що вчені вважають, що на Титані може існувати життя, але знайти його буде дуже складно.

Ще Фокус писав про те, що вчені виявили несподівану активність на Місяці, в його надрах ховається потужна сила. Вчені вважають, що давнє внутрішнє тепло допомогло сформувати Місяць зсередини назовні.