Атмосфера найбільшого супутника Сатурна поводиться дивним чином: це не можуть пояснити

Учені вперше виявили загадкову поведінку атмосфери Титана, найбільшого супутника планети Сатурн. Всього їх 274. Новий аналіз даних космічного апарату "Кассіні" показав, що атмосфера Титана не обертається відповідно до своєї поверхні, а натомість коливається як гіроскоп, зміщуючись залежно від пори року.

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Дослідження, опубліковане в журналі Planetary Science Journal, пише IFLScience.

Титан — це єдиний супутник планети в Сонячній системі, у якого є велика атмосфера. Також на поверхні Титана знаходяться річки, озера і моря, що складаються з метану і вуглеводнів. Там занадто холодно для того, щоб на поверхні була вода в рідкому вигляді, але це єдиний інший світ у Сонячній системі з рідиною на поверхні.

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Відомо, що всі небесні тіла обертаються навколо своєї осі і таким чином їх легко порівняти з гіроскопом, науковою версією дзиги. Кутовий момент небесного тіла визначає його вісь обертання. Вісь обертання Землі нахилена на 23,45 градуса відносно площини орбіти, якою планета обертається навколо Сонця. Тому на Землі існують різні сезони. Оскільки наша планета рухається навколо Сонця, її вісь обертання завжди вказує в одному й тому ж напрямку.

Титан — це єдиний супутник планети в Сонячній системі, у якого є велика атмосфера Фото: NASA

У Титана вісь обертання також має нахил, але він становить лише 0,3 градуса щодо площини орбіти, якою супутник обертається навколо Сатурна. Але в самої планети з кільцями нахил осі становить 26,7 градуса відносно площини орбіти, якою планета обертається навколо Сонця. Тому на Сатурні й Титані також є різні сезони.

Коливання атмосфери Титана. Атмосфера нахилена відносно твердого тіла Титана, і цей нахил змінюється за розміром і напрямком Фото: IFLS

Але новий аналіз даних про Титан показав, що його атмосфера обертається із зовсім іншим нахилом. За словами вчених, вісь кутового моменту атмосфери зміщена щодо осі обертання Титана. З часом вісь обертання атмосфери змінюється щодо осі обертання супутника Сатурна.

Учені вивчили рух атмосфери Титана щодо його поверхні. Вивчивши симетрію поля температури атмосфери Титана, вчені виявили, що це поле не центроване точно на полюсах, як очікувалося, а зміщується з часом.

Астрономи кажуть, що вони виявили дуже дивну поведінку атмосфери Титана і вона, ймовірно, діє як гіроскоп, стабілізуючи себе в просторі. Щось сталося в минулому на Титані, що змістило рух його атмосфери відносно осі обертання супутника і вона почала коливатися.

Точно невідомо, яка подія могла стати причиною цього і поки що для вчених це залишається загадкою.

Як уже писав Фокус, вчені вперше змогли виявити процес створення хмар в одній з півкуль Титана, а також виявили важливу хімічну складову супутника Сатурна.

Також Фокус писав про те, що зараз у Місяця немає магнітного поля, а тому виявлення на його поверхні сильно намагнічених каменів десятиліттями залишалося загадкою. Тепер же вчені запропонували теорію, яка пояснює, звідки на Місяці могли взятися магнітні камені.