Почему внутри пирамид Древнего Египта редко находят тела фараонов: ответ может удивить (фото)

Сейчас археологи сходятся во мнении, что пирамиды Древнего Египта служили монументальными гробницами для фараонов и их семей. Но если египетские пирамиды были действительно грандиозными мавзолеями, почему в них обнаружено так мало человеческих тел? Причина на самом деле очень проста.

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Об этом пишет IFLScience.

В подавляющем большинстве пирамид Древнего Египта археологи не обнаружили ни тел фараонов, ни их родственников, которые могли быть там похоронены. Известно лишь несколько случаев обнаружения человеческих останков в самых древних пирамидах.

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В то же время в некоторых пирамидах были обнаружены кости людей, но они не принадлежали фараонам, которые там были похоронены. Например, в самой старой пирамиде Джосера, которая была построена для фараона Джосера примерно в 2650 году до н.э. ученые обнаружили кости, которые не принадлежат фараону. Это касается и нескольких других очень древних пирамид в Египте. Там были обнаружены останки тел совсем других людей.

Важно знать, что многие известные фараоны Древнего Египта были похоронены в пирамидах, а высеченных в скале гробницах, скрытых глубоко в Долине Царей. Например, так был похоронен известный фараон Тутанхамон, который умер примерно в 1327 году до н.э.

Пирамида Джосера Фото: Wikipedia

Большинство пирамид в Египте были построены в период Древнего царства (примерно 2700 – 2119 годы до н.э.). Именно тогда были построены знаменитые пирамиды Гизы, где находится самая большая подобная гробница – пирамида Хеопса.

Ко времени Нового царства (примерно 1550 – 1069 годы до н.э.), когда Древний Египет достиг своего наивысшего расцвета, фараоны отказались от пирамид, как мест захоронения, в пользу более скрытых, защищенных гробниц, таких как гробница фараона Тутанхамона.

Гробница Тутанхамона Фото: Wikipedia

Ученые считают, что постепенное прекращение строительства пирамид после периодов Древнего и Среднего царства, вероятно, было связано с несколькими факторами. Пирамиды было сложно и дорого строить, но также эти сооружения становились легкой добычей для грабителей гробниц.

Разграбление гробниц было постоянной угрозой на протяжении всей истории Древнего Египта. Но грабежи стали особенно распространенными в период после завершения эпохи Древнего и Среднего царства.

Пирамида Хеопса Фото: Wikipedia

В эти периоды относительного упадка Древнего Египта центральная власть была слаба, и у государства не было ресурсов для охраны гробниц фараонов. В конце эпохи Нового царства грабежи гробниц приобрели огромные масштабы.

Пирамиды, внутри которых хранилось много драгоценностей, которые должен был использовать фараон в загробной жизни, привлекали грабителей еще в период Древнего царства. При этом, как говорят ученые, основываясь на исторических записях, грабители почти всегда уничтожали место своего преступления. То есть, забрав драгоценности и золото, грабители сжигали гробы фараонов.

Поэтому большинство пирамид не содержат тел фараонов и их сокровища, ведь эти гробницы подвергались бесчисленным волнам разграбления за свою длительную историю Древнего Египта.

Самые большие пирамиды Египта

Самые большие гробницы фараонов относятся к пирамидам Гизы, которые расположены на окраинах Каира (столица современного Египта).

Пирамида Хеопса

Построена для фараона Хеопса из IV династии примерно в 2566 году до н.э. Изначально ее высота составляла 146,6 метра, но из-за потери вершины сейчас ее высота 138,8 метра. Длина стороны основания пирамиды Хеопса- 230,4 метра. Объем пирамиды – примерно 2,5 млн кубических метров.

Пирамида Хефрена Фото: Wikipedia

Пирамида Хефрена

Построена для фараона Хефрена, который был сыном Хеопса. Пирамиду построили примерно в 2532 году до н.э. Изначально ее высота составляла 143,9 метра, а сейчас – 136 метров. Длина стороны основания пирамиды Хефрена — 215,25 метра.

Пирамида Микерина Фото: Wikipedia

Пирамида Микерина

Построена для сына Хеопса фараона Микерина примерно в 2503 году до н.э. Изначально она имела высоту 65,5 метров, но сейчас ее высота примерно 61 метр. Длина стороны основания пирамиды Микерина составляет 108,5 метров.

Хотя эти три пирамиды являются самыми известными, стоит сказать, что есть и другие крупные пирамиды в Египте.

Розовая пирамида Cнофру Фото: Wikipedia

Розовая пирамида Снофру

Построена для отца Хеопса, фараона Снофру, основателя IV династии, который правил Древним Египтом примерно в 2613—2589 годах до н. э, в в Дахшуре. Это некрополь фараонов Древнего и Среднего царства, расположенный в 26 км к югу от Каира. Розовая пирамида первоначально имела высоту 109 метров, но сейчас ее высота — 104 метра и она является третьей по высоте древнеегипетской пирамидой после пирамид Хеопса и Хефрена.

Ломаная пирамида Снофру Фото: Wikipedia

Ломаная пирамида Снофру

Также была построена для фараона Снофру и имеет уникальный "сломанный" угол наклона, что, возможно, было связано с изменением планов во время строительства. Первоначальная высота пирамиды составляла 104 метра, а сейчас – 101 метр.

Как уже писал Фокус, в подземной пещере в Гватемале, также известной как "Кровавая пещера", археологи обнаружили сотни человеческих костей. Они являются свидетельством того, что здесь проводились леденящие душу человеческие жертвоприношения.