Чому всередині пірамід Стародавнього Єгипту рідко знаходять тіла фараонів: відповідь може здивувати (фото)

Зараз археологи сходяться на думці, що піраміди Стародавнього Єгипту слугували монументальними гробницями для фараонів та їхніх родин. Але якщо єгипетські піраміди були справді грандіозними мавзолеями, чому в них виявлено так мало людських тіл? Причина насправді дуже проста.

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Про це пише IFLScience.

У переважній більшості пірамід Стародавнього Єгипту археологи не виявили ні тіл фараонів, ні їхніх родичів, які могли бути там поховані. Відомо лише кілька випадків виявлення людських останків у найдавніших пірамідах.

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Водночас у деяких пірамідах було виявлено кістки людей, але вони не належали фараонам, які там були поховані. Наприклад, у найстарішій піраміді Джосера, яка була побудована для фараона Джосера приблизно в 2650 році до н.е. вчені виявили кістки, які не належать фараону. Це стосується і кількох інших дуже древніх пірамід у Єгипті. Там було виявлено останки тіл зовсім інших людей.

Важливо знати, що багато відомих фараонів Стародавнього Єгипту було поховано не в пірамідах, а у висічених у скелі гробницях, прихованих глибоко в Долині Царів. Наприклад, так було поховано відомого фараона Тутанхамона, який помер приблизно 1327 року до н.е.

Піраміда Джосера Фото: Wikipedia

Більшість пірамід у Єгипті було побудовано в період Стародавнього царства (приблизно 2700 — 2119 роки до н.е.). Саме тоді були побудовані знамениті піраміди Гізи, де розташована найбільша подібна гробниця — піраміда Хеопса.

До часу Нового царства (приблизно 1550 — 1069 роки до н.е.), коли Стародавній Єгипет досягнув свого найвищого розквіту, фараони відмовилися від пірамід, як місць поховання, на користь більш прихованих, захищених гробниць, таких як гробниця фараона Тутанхамона.

Гробниця Тутанхамона Фото: Wikipedia

Учені вважають, що поступове припинення будівництва пірамід після періодів Стародавнього і Середнього царства, ймовірно, було пов'язане з кількома факторами. Піраміди було складно і дорого будувати, але також ці споруди ставали легкою здобиччю для грабіжників гробниць.

Розграбування гробниць було постійною загрозою протягом усієї історії Стародавнього Єгипту. Але грабежі стали особливо поширеними в період після завершення епохи Стародавнього і Середнього царства.

Піраміда Хеопса Фото: Wikipedia

У ці періоди відносного занепаду Стародавнього Єгипту центральна влада була слабка, і в держави не було ресурсів для охорони гробниць фараонів. Наприкінці епохи Нового царства грабежі гробниць набули величезних масштабів.

Піраміди, усередині яких зберігалося багато коштовностей, які мав використати фараон у загробному житті, приваблювали грабіжників ще в період Стародавнього царства. При цьому, як кажуть учені, ґрунтуючись на історичних записах, грабіжники майже завжди знищували місце свого злочину. Тобто, забравши коштовності та золото, грабіжники спалювали труни фараонів.

Тому більшість пірамід не містять тіл фараонів та їхні скарби, адже ці гробниці зазнавали незліченних хвиль розграбування за свою тривалу історію Стародавнього Єгипту.

Найбільші піраміди Єгипту

Найбільші гробниці фараонів належать до пірамід Гізи, які розташовані на околицях Каїра (столиця сучасного Єгипту).

Піраміда Хеопса

Побудована для фараона Хеопса з IV династії приблизно 2566 року до н.е. Спочатку її висота становила 146,6 метра, але через втрату вершини зараз її висота 138,8 метра. Довжина сторони основи піраміди Хеопса — 230,4 метра. Обсяг піраміди — приблизно 2,5 млн кубічних метрів.

Піраміда Хефрена Фото: Wikipedia

Піраміда Хефрена

Побудована для фараона Хефрена, який був сином Хеопса. Піраміду побудували приблизно 2532 року до н.е. Спочатку її висота становила 143,9 метра, а зараз — 136 метрів. Довжина сторони основи піраміди Хефрена — 215,25 метра.

Піраміда Мікеріна Фото: Wikipedia

Піраміда Мікеріна

Побудована для сина Хеопса фараона Мікеріна приблизно 2503 року до н.е. Спочатку вона мала висоту 65,5 метрів, але зараз її висота приблизно 61 метр. Довжина сторони основи піраміди Мікеріна становить 108,5 метрів.

Хоча ці три піраміди є найвідомішими, варто сказати, що є й інші великі піраміди в Єгипті.

Рожева піраміда Снофру Фото: Wikipedia

Рожева піраміда Снофру

Побудована для батька Хеопса, фараона Снофру, засновника IV династії, який правив Стародавнім Єгиптом приблизно в 2613-2589 роках до н.е., у в Дахшурі. Це некрополь фараонів Стародавнього і Середнього царства, розташований за 26 км на південь від Каїра. Рожева піраміда спочатку мала висоту 109 метрів, але зараз її висота — 104 метри і вона є третьою за висотою давньоєгипетською пірамідою після пірамід Хеопса і Хефрена.

Ламана піраміда Снофру Фото: Wikipedia

Ламана піраміда Снофру

Також була побудована для фараона Снофру і має унікальний "зламаний" кут нахилу, що, можливо, було пов'язано зі зміною планів під час будівництва. Первісна висота піраміди становила 104 метри, а зараз — 101 метр.

Як уже писав Фокус, у підземній печері в Гватемалі, також відомій як "Кривава печера", археологи виявили сотні людських кісток. Вони є свідченням того, що тут проводилися людські жертвопринесення, від яких холоне в душі.