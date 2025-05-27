То, без чего мы не можем представить Землю, появилось всего 56 млн лет назад

Трава – это относительно новое явление на Земле. На протяжении большей части эпохи динозавров на планете просто не существовало зеленых пастбищ.

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Об этом пишет IFL Science.

Ученые говорят, что динозавры триаса и юрского периода не имели удовольствия погулять по зеленой, мягкой траве. Но исследователи все еще не могут прийти к консенсусу по поводу точного времени, когда трава все же появилась на планете.

Самые древние окаменелости травы датируются 56 млн лет назад, что через 10 млн лет после того, как на Землю упал астероид, убивший динозавров. Также это почти 414 млн лет спустя после того, как на планете появились какие-либо растения в среднем ордовике.

На протяжении долгого времени считалось, что 56 млн лет назад на Земле появилась трава. Но несколько недавних открытий говорит о том, что зеленые луга на планете могли появиться и раньше.

Команда ученых обнаружила окаменелые останки доисторических фекалий, которые свидетельствуют о том, что динозавры все таки ели траву. Образцы были найдены в центральной Индии и были оставлены там около 65 млн лет назад. Это отодвигает возраст травы на 9 млн лет, как раз во времена динозавров.

Другое исследование показало, что динозавры регулярно питались по крайней мере пятью таксонами травы, которые все еще растут на Земле. Еще более убедительные доказательства появились совсем недавно.

Китайские палеонтологи нашли фрагменты травянистого эпидермиса и фитолиты на окаменелых зубах гадрозавра или утконосого динозавра. Его останки датируются 113 млн лет.

Учитывая, что динозавры впервые появились в триасовый период, около 245 млн лет назад, это означает, что около 130 млн лет динозавры обходили без травы.

И хотя китайское открытие отодвинуло временную шкалу появления травы, это не означает, что весь доисторический мир был покрыт крошечными зелеными травинками. Большинство ученых сходятся во мнении, что ранние травы были редкими и далекими от доминирования. Сегодня луга простираются примерно на 40% поверхности суши Земли, не считая замерзших просторов Гренландии и Антарктиды.

Напротив, во времена динозавров таких обширных лугов, вероятно, не существовало — и это важная деталь, когда мы пытаемся представить их мир.

Напомним, ученые рассказали, каким был самый большой динозавр на Земле. Новое исследование предполагает, что самые крупные динозавры планеты на самом деле были значительно крупнее, чем считалось ранее.