Те, без чого ми не можемо уявити Землю, з'явилося всього 56 млн років тому

Трава — це відносно нове явище на Землі. Протягом більшої частини епохи динозаврів на планеті просто не існувало зелених пасовищ.

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Про це пише IFL Science.

Учені кажуть, що динозаври тріасу та юрського періоду не мали задоволення погуляти по зеленій, м'якій траві. Але дослідники все ще не можуть дійти консенсусу з приводу точного часу, коли трава все ж з'явилася на планеті.

Найдавніші скам'янілості трави датуються 56 млн років тому, що через 10 млн років після того, як на Землю впав астероїд, який убив динозаврів. Також це майже 414 млн років після того, як на планеті з'явилися будь-які рослини в середньому ордовику.

Протягом тривалого часу вважалося, що 56 млн років тому на Землі з'явилася трава. Але кілька нещодавніх відкриттів свідчить про те, що зелені луки на планеті могли з'явитися і раніше.

Команда вчених виявила скам'янілі рештки доісторичних фекалій, які свідчать про те, що динозаври все-таки їли траву. Зразки були знайдені в центральній Індії й були залишені там близько 65 млн років тому. Це відсуває вік трави на 9 млн років, якраз у часи динозаврів.

Інше дослідження показало, що динозаври регулярно харчувалися принаймні п'ятьма таксонами трави, які все ще ростуть на Землі. Ще більш переконливі докази з'явилися зовсім недавно.

Китайські палеонтологи знайшли фрагменти трав'янистого епідермісу і фітоліти на скам'янілих зубах гадрозавра, або качкодзьоба динозавра. Його останки датуються 113 млн років.

З огляду на те, що динозаври вперше з'явилися в тріасовий період, близько 245 млн років тому, це означає, що близько 130 млн років динозаври обходили без трави.

І хоча китайське відкриття відсунуло часову шкалу появи трави, це не означає, що весь доісторичний світ був покритий крихітними зеленими травинками. Більшість учених сходяться на думці, що ранні трави були рідкісними та далекими від домінування. Сьогодні луки простягаються приблизно на 40% поверхні суходолу Землі, не рахуючи замерзлих просторів Гренландії та Антарктиди.

Навпаки, за часів динозаврів таких великих лугів, ймовірно, не існувало — і це важлива деталь, коли ми намагаємося уявити їхній світ.

Нагадаємо, вчені розповіли, яким був найбільший динозавр на Землі. Нове дослідження припускає, що найбільші динозаври планети насправді були значно більшими, ніж вважалося раніше.