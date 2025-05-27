Плотоядные сгустки тьмы: огромные улитки засасывают дождевых червей, как спагетти

В Новой Зеландии обитают одни из самых удивительных организмов на планете, в том числе: синие грибы, самые редкие и эксцентричные птицы в мире, а также огромные черные улитки, чьи навыки поедания червей поражают ученых.

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Об этом пишет IFLScience.

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Новозеландский моллюск Powelliphanta hochstetteri, также известный как земляная улитка, по мнению ученых, считаются совершенно особенными по целому ряду причин. Во-первых, они просто огромны, во-вторых, имеют красивую коричневую раковину и большое черное тело, в-третьих, они плотоядны.

По словам научного консультанта и директора по операциям проекта Janszoon Рут Боллонгино Джастин Хаушир, представители этого вида на самом деле не интересуются растениями — они отдают предпочтение охоте на червей и других улиток. Любопытно, что эти улитки способны засасывать дождевых червей, как спагетти — это заворожило ученых.

Плотоядные сгустки тьмы нуждаются в защите

Питание улиток может казаться невероятным зрелищем, однако сегодня это действо могут наблюдать далеко немногие. Было время, когда в Новой Зеландии обитало большое количество представителей этого вида.

Однако сегодня ученые заметили, что улитки, Powelliphanta, включая P. hochstetteri и еще около 19 видов этого рода, относятся к числу наиболее находящихся под угрозой исчезновения беспозвоночных в мире. Наблюдения показывают, что, как и многие представители дикой природы Новой Зеландии, этот вид пострадал от вторжения инвазивных хищников, таких как крысы и горностаи.

Однако исследования с использованием меченых улиток показали, что в некоторых местах причиной исчезновения большинства улиток на самом деле является местное животное — птица века (Weka). Рост численности птиц Weka, вероятно, связан с исчезновением других местных птиц, что означает, что теперь у них меньше хищников и конкурентов. Это хорошие новости, однако не для улиток, питающихся дождевыми червями.

По словам авторов исследования, упадок Powelliphanta точно совпадает с появлением записей weka на возвышенностях. Ученые также обнаружили раковины, подтверждающие эти данные. Еще одной проблемой считают глобальное потепление, которое также повлияло на способность животных выживать. Старые улитки могут с этим справиться в какой-то степени, но засуха может убить молодых улиток.

Вид пытаются спасти

Чтобы защитить вид от вымирания, ученые запустили проект Janszoon, в рамках которого были созданы защищенные от Weka зоны в национальном парке Абель-Тасман, чтобы попытаться дать улиткам немного передышки. Огороженные территории имеют ширину около 70 на 70 метров, что позволяет восстановить биоразнообразие, ограничивая вторжение крупных хищников.

Ранее Фокус писал о том, что в 30-летнем эксперименте ученые "воскресили" вымершую популяцию.