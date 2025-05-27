М'ясоїдні згустки темряви: величезні равлики засмоктують дощових черв'яків, як спагеті

У Новій Зеландії мешкають одні з найдивовижніших організмів на планеті, зокрема сині гриби, найрідкісніші та найексцентричніші птахи у світі, а також величезні чорні равлики, чиї навички поїдання черв'яків вражають учених.

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Про це пише IFLScience.

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Новозеландський молюск Powelliphanta hochstetteri, також відомий як земляний равлик, на думку вчених, вважаються абсолютно особливими з цілої низки причин. По-перше, вони просто величезні, по-друге, мають гарну коричневу мушлю і велике чорне тіло, по-третє, вони м'ясоїдні.

За словами наукового консультанта і директора з операцій проєкту Janszoon Рут Боллонгіно Джастін Гаушир, представники цього виду насправді не цікавляться рослинами — вони віддають перевагу полюванню на черв'яків та інших равликів. Цікаво, що ці равлики здатні засмоктувати дощових черв'яків, як спагеті — це заворожило вчених.

М'ясоїдні згустки темряви потребують захисту

Харчування равликів може здаватися неймовірним видовищем, проте сьогодні це дійство можуть спостерігати далеко не всі. Був час, коли в Новій Зеландії мешкала велика кількість представників цього виду.

Однак сьогодні вчені помітили, що равлики, Powelliphanta, включно з P. hochstetteri та ще близько 19 видів цього роду, належать до безхребетних, які найбільше перебувають під загрозою зникнення у світі. Спостереження показують, що, як і багато представників дикої природи Нової Зеландії, цей вид постраждав від вторгнення інвазивних хижаків, таких як щури й горностаї.

Однак дослідження з використанням мічених равликів показали, що в деяких місцях причиною зникнення більшості равликів насправді є місцева тварина — птах століття (Weka). Зростання чисельності птахів Weka, ймовірно, пов'язане зі зникненням інших місцевих птахів, що означає, що тепер у них менше хижаків і конкурентів. Це хороші новини, проте не для равликів, які харчуються дощовими черв'яками.

За словами авторів дослідження, занепад Powelliphanta точно збігається з появою записів weka на височинах. Науковці також виявили черепашки, що підтверджують ці дані. Ще однією проблемою вважають глобальне потепління, яке також вплинуло на здатність тварин виживати. Старі равлики можуть із цим впоратися якоюсь мірою, але посуха може вбити молодих равликів.

Вид намагаються врятувати

Щоб захистити вид від вимирання, вчені запустили проєкт Janszoon, у рамках якого було створено захищені від Weka зони в національному парку Абель-Тасман, щоб спробувати дати равликам трохи перепочинку. Огороджені території мають ширину близько 70 на 70 метрів, що дає змогу відновити біорізноманіття, обмежуючи вторгнення великих хижаків.

Раніше Фокус писав про те, що в 30-річному експерименті вчені "воскресили" вимерлу популяцію.