Три солнца на небе: украинские полярники показали удивительный оптический эффект (видео)

Украинские полярники поделились кадрами интересного оптического эффекта. Он называется "обручальное кольцо с тремя солнцами". Это небольшие пятна, расположенные вдоль настоящего солнца, на одном уровне с ним.

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Об этом полярники сообщили на своей странице в Фейсбук.

Оптические эффекты ученым удалось снять возле станции "Академик Вернадский". На видео можно увидеть два паргелии или ненастоящих солнца. Это небольшие пятна, расположенные на одном уровне с настоящим солнцем.

Кроме того, виден полный паргелический круг — линия, проходящая через солнце, паргелии и все небо параллельно горизонту. Это выглядит как будто на небе лежит обручальное кольцо с камешками.

Перед этим, пишут полярники, также заметили 22-градусное солнечное гало вокруг светила, но оно исчезло довольно быстро и не успело попасть на видео.

Ученые отмечают, что все эти эффекты относятся к семье гало — оптического явления в атмосфере, которое проявляется как вторичное свечение. Оно возникает из-за преломления и отражения лучей солнца в ледяных кристаллах.

Такие кристаллы обычно расположены в перистых или перисто-слоистых облаках или же зависают ниже в морозно-влажном воздухе в виде алмазной пыли.

В зависимости от формы кристаллов и траекторий лучей образуются различные формы гало. Чаще всего можно увидеть именно круговое гало вокруг источника света — солнца, луны или даже фонарей

Реже встречаются паргелии, парселены от луны, зенитные дуги или световые столбы.

"А вот полный паргелический круг является уникальным явлением, ведь имеет очень сложный механизм формирования. Он сочетает отражение лучей от внешней стороны кристалла и несколько способов внутреннего — вплоть до 5-кратного преломления света внутри кристалла. Различные механизмы отражения отвечают за формирование различных участков паргеличного круга", — отмечают ученые.

Они поделились еще одним интересным фактом. Речь идет о том, что круговые гало и паргелии в основном размещены на расстоянии 22 градусов от солнца. Так происходит, потому что при стандартных условиях кристаллы имеют шестиугольную форму. Каждый кристалл действует как призма: луч заходит через одну его грань, а выходит через другую, преломляясь именно на 22 градуса. Если кристаллы достаточно толстые и пластинчатые, то первые паргелии могут создавать следующие — уже на расстоянии 44 градуса. Они тоже очень редки.

Напомним, что среди оптических явлений есть также мираж, который заставляет людей иначе видеть окружающий мир. Самым известным примером миражаявляется оазис в пустыне, которого на самом деле не существует.

Фокус также писал ранее, что в Швеции фотограф зафиксировал очень редкое явление, когда Венера вспыхнула зеленым светом, что считается уникальным атмосферным оптическим явлением