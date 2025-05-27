Три сонця на небі: українські полярники показали дивовижний оптичний ефект (відео)

Українські полярники поділились кадрами цікавого оптичного ефекту. Він називається "обручка з трьома сонцями". Це невеликі плями, що розташовані обабіч справжнього сонця, на одному рівні з ним.

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Про це полярники повідомили на своїй сторінці у Фейсбук.

Оптичні ефекти науковцям вдалося зняти біля станції "Академік Вернадський". На відео можна побачити два паргелії або несправжніх сонця. Це невеликі плями, розташовані на одному рівні зі справжнім сонцем.

Крім того, видно повне паргелічне коло — лінію, що проходить через сонце, паргелії та усе небо паралельно горизонту. Це має вигляд неначе на небі лежить обручка з камінчиками.

Перед цим, пишуть полярники, також помітили 22-градусне сонячне гало навколо світила, але воно зникло досить швидко й не встигло потрапити на відео.

Науковці зазначають, що усі ці ефекти належать до родини гало — оптичного явища в атмосфері, що проявляється як вторинне світіння. Воно виникає через заломлення та відбиття променів сонця в крижаних кристалах.

Такі кристали зазвичай розташовані у перистих або перисто-шаруватих хмарах або ж зависають нижче в морозно-вологому повітрі у вигляді алмазного пилу.

Залежно від форми кристалів та траєкторій променів утворюються різні форми гало. Найчастіше можна побачити саме кругове гало навколо джерела світла — сонця, місяця чи навіть ліхтарів

Рідше зустрічаються паргелії, парселени від місяця, зенітні дуги чи світлові стовпи.

"А от повне паргелічне коло є унікальним явищем, адже має дуже складний механізм формування. Він поєднує відбиття променів від зовнішньої сторони кристала та кілька способів внутрішнього — аж до 5-кратного заломлення світла всередині кристала. Різні механізми відбиття відповідають за формування різних ділянок паргелічного кола", — зазначають вчені.

Вони поділились ще одним цікавим фактом. Йдеться про те, що кругові гало і паргелії здебільшого розміщені на відстані 22 градусів від сонця. Так відбувається, бо за стандартних умов кристали мають шестикутну форму. Кожен кристал діє неначе призма: промінь заходить через одну його грань, а виходить через іншу, заломлюючись саме на 22 градуси. Якщо кристали досить товсті й пластинчасті, то перші паргелії можуть створювати наступні — вже на відстані 44 градуси. Вони теж дуже рідкісні.

Нагадаємо, що серед оптичних явищ є також міраж, який змушує людей інакше бачити навколишній світ. Найвідомішим прикладом міражу є оаза в пустелі, якої насправді не існує.

Фокус також писав раніше, що у Швеції фотограф зафіксував дуже рідкісне явище, коли Венера спалахнула зеленим світлом, що вважається унікальним атмосферним оптичним явищем.