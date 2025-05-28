Самая редкая антилопа в мире: ученые впервые в истории получили фото животного

Исследователи впервые опубликовали фото живой упембы личи — редкого вида антилоп, который ранее был известен лишь по музейным экспонатам. Новое исследование показывает, что встреча с этим животным — настоящая удача.

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Об этом пишет IFLScience.

Фото невероятного редкого вида антилоп, также известного как упемба личи (Kobus anselli), впервые было сделано и опубликовано учеными. Снимок был сделан во время аэрофотосъемки впадины Камалондо — большого региона, затопленной земли на юге Демократической Республики Конго и единственного места на планете, где, как считают ученые, обитает упемба личи.

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Чудесное появление антилопы

По словам ведущего автора исследования, Мануэля Вебера из Департамента исследований и биомониторинга Национального парка Упемба, утром второго дня особь остановилась всего на несколько секунд — этого хватило, чтобы ученые успели сделать фото. Снимок считается первой опубликованной фотографией живого представителя вида с момента его описания в 2005 году. До этого Upemba lechwe скрывался на виду — музейные образцы, использованные для его описания, были собраны еще в 1920-х и 40-х годах.

Тревожное открытие

Результаты исследования, проведенного Вебером и коллегами, также является первым за более чем 50 лет — увы, они не сулят ничего хорошего. Исследователи пришли к выводу, что этот вид антилоп, вероятно, находится на грани исчезновения.

В настоящее время МСОП считает, что в мире существует от 600 до 1000 взрослых особей Upemba lechwe. Однако в новом исследовании ученым удалось обнаружить не больше 10 особей — авторы также использовали эту цифру, чтобы подсчитать общее количество в популяции. Результаты указывают, что ее численность, вероятно, не превышает 100 — это указывает на то, что вид уже находится на грани исчезновения.

Самые редкие антилопы в мире нуждаются в защите

В начале 1970-х годов аэрофотосъемка показала, что в котловине Камалондо можно найти от 5000 до 20 000 упемба личи. Однако в 1980-х годах меры, направленные на защиту антилоп в национальном парке Упемба, который обитает в котловине, пошли на спад. Авторы сообщили, что в результате их численность быстро сократилась, а браконьерство ради их мяса стало процветать.

Чтобы защитить вид от вымирания, Вебер с коллегами призывают немедленно восстановить меры защиты. Тот факт, что антилопам все еще удается выживать, весьма необычен, однако без срочной защиты популяция, вероятно, полностью исчезнет.

Ученые также надеются, что новое фото привлечет внимание к бедственному положению вида и подстегнет ученых и правительство сделать все, чтобы защитить их.

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