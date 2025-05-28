Найрідкісніша антилопа у світі: вчені вперше в історії отримали фото тварини

Дослідники вперше опублікували фото живої упемби лічі — рідкісного виду антилоп, який раніше був відомий лише за музейними експонатами. Нове дослідження показує, що зустріч із цією твариною — справжня удача.

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Про це пише IFLScience.

Фото неймовірного рідкісного виду антилоп, також відомого як упемба лічі (Kobus anselli), уперше було зроблено й опубліковано вченими. Знімок був зроблений під час аерофотографування западини Камалондо — великого регіону, затопленої землі на півдні Демократичної Республіки Конго і єдиного місця на планеті, де, як вважають вчені, мешкає упемба лічі.

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Чудова поява антилопи

За словами провідного автора дослідження, Мануеля Вебера з Департаменту досліджень і біомоніторингу Національного парку Упемба, вранці другого дня особина зупинилася лише на кілька секунд — цього вистачило, щоб учені встигли зробити фото. Знімок вважається першою опублікованою фотографією живого представника виду з моменту його опису у 2005 році. До цього Upemba lechwe ховався на видноті — музейні зразки, використані для його опису, були зібрані ще в 1920-х і 40-х роках.

Тривожне відкриття

Результати дослідження, проведеного Вебером і колегами, також є першими за більш ніж 50 років — на жаль, вони не обіцяють нічого хорошого. Дослідники дійшли висновку, що цей вид антилоп, ймовірно, перебуває на межі зникнення.

Нині МСОП вважає, що у світі існує від 600 до 1000 дорослих особин Upemba lechwe. Однак у новому дослідженні вченим вдалося виявити не більш як 10 особин — автори також використали цю цифру, щоб підрахувати загальну кількість у популяції. Результати вказують, що її чисельність, ймовірно, не перевищує 100 — це вказує на те, що вид уже перебуває на межі зникнення.

Найрідкісніші антилопи у світі потребують захисту

На початку 1970-х років аерофотографування показала, що в улоговині Камалондо можна знайти від 5000 до 20 000 упемба лічі. Однак у 1980-х роках заходи, спрямовані на захист антилоп у національному парку Упемба, який мешкає в улоговині, пішли на спад. Автори повідомили, що в результаті їхня чисельність швидко скоротилася, а браконьєрство заради їхнього м'яса стало процвітати.

Щоб захистити вид від вимирання, Вебер з колегами закликають негайно відновити заходи захисту. Той факт, що антилопам все ще вдається виживати, вельми незвичний, проте без термінового захисту популяція, ймовірно, повністю зникне.

Вчені також сподіваються, що нове фото приверне увагу до тяжкого становища виду і підштовхне вчених і уряд зробити все, щоб захистити їх.

Раніше Фокус писав про те, що названо найбільшу міграцію тварин на Землі: 7 км у довжину і 1,5 км завширшки.