Нечто вблизи секретной советской военной базы 200 лет назад изменило климат Земли: о чем речь

Спутниковый снимок, сделанный в 2024 году, показывает «цепочку из четырех великанов», расположенных вдоль российского острова Симушир. Один из них, как считают ученые, временно охладил Северное полушарие в 1831 году.

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Об этом пишет Live Science.

Исследователи показали спутниковый снимок, сделанный в 2024 году, который показывает четыре вулкана, идеально расположенных вдоль малоизвестного российского острова Симушир и бывшей советской военно-морской базы. В 1831 году один из этих пиков стал местом неожиданного извержения, которое временно охладило все Северное полушарие.

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Цепь крупных вулканов

Симушир — один из Курильских островов — контролируемого Россией архипелага из более чем 50 вулканических островов в северной части Тихого океана. Как и остальные Курильские острова, суверенитет над Симуширом несколько раз переходил из рук в руки между двумя соседними странами, Россией и Японией, за последние 400 лет. В последнее время, как известно, остров использовался как секретная база атомных подводных лодок — это происходило до 1994 года, но сегодня остров необитаем.

На участке суши длиной около 8 километров расположены четыре крупных вулкана, которые можно увидеть даже из космоса. Эти возвышающиеся структуры, с юго-востока на северо-запад (слева направо): Милна, Заварицкий, Прево и Уратман:

Милна — самый высокий пик высотой 1540 метров, который последний раз извергался в 1914 году; Заварницкий — его высота 624 метра и последний раз он извергался в 1957 году, оставив после себя в значительной степени разрешенный кратер; Прево — его высота 1360 метра и в последний раз он извергался в 1825 году; Уратман — его высота 678 метров и последние 12 000 лет он не подает каких-либо признаков извержения.

Глубокая лагуна, известная как залив Броутона, также видна вокруг Уратмана. Здесь Советы хранили некоторые из своих атомных подводных лодок. Известно, что на острове также есть и пятый вулкан, известный как Горячая Сопка, который расположен на северо-восточном склоне Милны, однако он неотличим от более крупных вулканов на спутниковых снимках. Несмотря на то, что Горячая Сопка и Милна классифицируются как отдельные вулканы, они тесно связаны друг с другом.

Ни один из вулканов на Симушире не извергался с 1957 года Фото: University of St Andrews

Часть "огненного кольца"

Симушир и другие Курильские острова являются очагами вулканической активности, поскольку они расположены в пределах так называемого экспертами "Огненного кольца". Отметим, что эта дуга длиной около 40 000 километров и расположена над границами тектонических плит, окружающих внешнюю границу тихого океана.

Известно, что в этом регионе находится около двух третей наземных вулканов мира и происходит около 90% всех землетрясений.

200 лет назад извержение изменило климат Земли

В 1831 году климат Северного полушария значительно изменился — средняя температура снизилась приблизительно на 1 градус по Цельсию. Эти изменения совпали с сообщениями о мрачной погоде и изменении цвета солнца.

Ранее ученые уже выяснили, что причиной этого странного события стало мощное извержение, однако какой именно вулкан был ответственен за это долгое время оставалось загадкой. К счастью для науки, в конце прошлого года ученые наконец-то смогли пролить свет на эту тайну.

Результаты показали, что виновником был Заварицкий — на это указывает сопоставление отложений пепла в полярных ледяных кернах с вулканом. Это открытие стало неожиданностью для исследователей, поскольку не было никаких предыдущих свидетельств извержения на Симушире в 1831 году, вероятно, из-за его удаленного расположения и отсутствия потенциальных свидетелей на близлежащих островах.

Недавние исследования показали, что ранее неизвестное извержение вулкана Заварицкий стало причиной значительного похолодания климата в 1831 году Фото: University of St Andrews

Ранее Фокус писал о том, что планета погрузится в хаос: ученые взволнованы пробуждением древнего "гиганта".