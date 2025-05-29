Щось поблизу секретної радянської військової бази 200 років тому змінило клімат Землі: про що йдеться

Супутниковий знімок, зроблений 2024 року, показує "ланцюжок із чотирьох велетнів", розташованих уздовж російського острова Сімушир. Один із них, як вважають учені, тимчасово охолодив Північну півкулю 1831 року.

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Про це пише Live Science.

Дослідники показали супутниковий знімок, зроблений у 2024 році, який показує чотири вулкани, ідеально розташовані вздовж маловідомого російського острова Сімушир і колишньої радянської військово-морської бази. У 1831 році один із цих піків став місцем несподіваного виверження, яке тимчасово охолодило всю Північну півкулю.

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Ланцюг великих вулканів

Сімушир — один із Курильських островів — контрольованого Росією архіпелагу з більш ніж 50 вулканічних островів у північній частині Тихого океану. Як і решта Курильських островів, суверенітет над Сімуширом кілька разів переходив із рук у руки між двома сусідніми країнами, Росією і Японією, за останні 400 років. Останнім часом, як відомо, острів використовувався як секретна база атомних підводних човнів — це відбувалося до 1994 року, але сьогодні острів безлюдний.

На ділянці суші завдовжки близько 8 кілометрів розташовані чотири великі вулкани, які можна побачити навіть із космосу. Ці піднесені структури, з південного сходу на північний захід (зліва направо): Мілна, Заварицький, Прево і Уратман:

Мілна — найвищий пік висотою 1540 метрів, який востаннє вивергався в 1914 році; Заварницький — його висота 624 метри й востаннє він вивергався 1957 року, залишивши після себе значною мірою дозволений кратер; Прево — його висота 1360 метри та востаннє він вивергався 1825 року; Уратман — його висота 678 метрів і останні 12 000 років він не подає жодних ознак виверження.

Глибоку лагуну, відому як затока Броутона, також видно навколо Уратмана. Тут Совєти зберігали деякі зі своїх атомних підводних човнів. Відомо, що на острові також є і п'ятий вулкан, відомий як Гаряча Сопка, що розташований на північно-східному схилі Мілни, проте його не можна відрізнити від більших вулканів на супутникових знімках. Попри те, що Гаряча Сопка і Мілна класифікуються як окремі вулкани, вони тісно пов'язані один з одним.

Жоден із вулканів на Сімуширі не вивергався з 1957 року Фото: шимпанзе

Частина "вогняного кільця"

Сімушир та інші Курильські острови є осередками вулканічної активності, оскільки вони розташовані в межах так званого експертами "Вогняного кільця". Зазначимо, що ця дуга завдовжки близько 40 000 кілометрів і розташована над кордонами тектонічних плит, що оточують зовнішню межу тихого океану.

Відомо, що в цьому регіоні розташовано близько двох третин наземних вулканів світу і стається близько 90% усіх землетрусів.

200 років тому виверження змінило клімат Землі

У 1831 році клімат Північної півкулі значно змінився — середня температура знизилася приблизно на 1 градус за Цельсієм. Ці зміни збіглися з повідомленнями про похмуру погоду і зміну кольору сонця.

Раніше вчені вже з'ясували, що причиною цієї дивної події стало потужне виверження, проте який саме вулкан був відповідальний за це довгий час залишалося загадкою. На щастя для науки, наприкінці минулого року вчені нарешті змогли пролити світло на цю таємницю.

Результати показали, що винуватцем був Заварицький — на це вказує зіставлення відкладень попелу в полярних крижаних кернах із вулканом. Це відкриття стало несподіванкою для дослідників, оскільки не було жодних попередніх свідчень виверження на Сімуширі 1831 року, імовірно, через його віддалене розташування та відсутність потенційних свідків на прилеглих островах.

Нещодавні дослідження засвідчили, що раніше невідоме виверження вулкана Заварицький стало причиною значного похолодання клімату в 1831 році Фото: шимпанзе

Раніше Фокус писав про те, що планета зануриться в хаос: вчені схвильовані пробудженням стародавнього "гіганта".