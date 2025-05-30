2 млрд человек в опасности: человечество столкнется с недостатком основного ресурса для жизни

Исследователи обнаружили, что повышение глобальной температуры означает, что межтропическая зона конвергенции может сместиться на юг, что изменит тенденции осадков для значительной части человечества.

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Последние годы ученые все чаще предупреждают о последствиях климатического кризиса, нависшего над планетой. В результате мир уже столкнулся с невероятными волнами жары и засухи, уровень мирового океана неумолимо поднимается, а планета ускоренными темпами теряет морской лед.

Об этом говорится в журнале Earth's Future, пишет Live Science.

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2 миллиарда человек в опасности

Почти 2 миллиарда человек могут столкнуться с резкими перебоями в доступе к воде, если планета продолжит нагреваться. В новом исследовании ученые пришли к выводу, что изменение может быть необратимо.

Сегодня средняя температура поверхности планеты примерно на 1,2 градуса по Цельсию выше, чем доиндустриальный уровень. Прошлый 2024 год стал самым жарким годом за всю историю наблюдений, а потому прогноз не обещает ничего многообещающего.

В рамках нового исследования ученые рассмотрели, что произойдет, если глобальная температура поднимется до 1,5 градуса по Цельсию, даже если это произойдет всего на несколько десятилетий. Такое повышение глобальной температуры может иметь постоянное влияние на межтропическую зону конвергенции (МЗК), регион вблизи экватора, где встречаются пассаты из северного и южного полушарий, говорится в исследовании.

По словам ведущего автора исследования, старшего исследователя климата в Центре международных климатических исследований в Норвегии Нормана Штайнерта, эти воздействия, которые они оценили в своей работе, будут существовать и в долгосрочной перспективе.

Результаты указывают на то, что МЗК оказывает сильное влияние на характер распределения осадков, и повышение глобальной температуры может привести к ее смещению на юг, изменив продолжительность и интенсивность влажных и сухих сезонов, особенно в некоторых частях Африки, Амазонки и Юго-Восточной Азии. Переизбыток или недостаток осадков в некоторых районах может иметь пагубные последствия для сельского хозяйства, экосистем и доступности воды для большей части планеты.

Команда обнаружила, что на эту широкую полосу облаков влияют несколько факторов, в том числе, крупнейший конвейер океана — сеть течений, известная как Атлантическая меридиональная опрокидывающая циркуляция (АМОК). Новые исследования показывают, что этот конвейер ослабевает, а основной причиной считается изменение климата.

Два сценария климата на Земле

В ходе исследования команда рассмотрела два вероятных сценария, запущенных восемью различными моделями системы Земли. В "идеальном" сценарии ученые рассмотрели, как могут измениться осадки, если уровень углекислого газа в атмосфере будет увеличиваться со скоростью 1% в год в течение 140 лет, а затем уменьшаться с той же скоростью еще 140 лет — это "чистыйʼ способ оценить влияние повышения и понижения глобальной температуры, если это нереально.

Во втором сценарии ученые рассмотрели данные, показывающие потенциально более реалистичный сценарий, в котором выбросы будут увеличиваться до 2040 года, за которым последуют агрессивные усилия по смягчению последствий для снижения глобальной температуры планеты.

Большинство прогнозов привели к небольшому или отсутствию сдвига в межтропической зоне конвергенции. Но в одном из идеализированных сценариев и двух более реалистичных сценариях зона значительно смещается, это, по словам ученых, может привести к серьезным изменениям в режиме осадков для большей части земного шара.

Последствия сдвига межтропической зоны конвергенции

Ранее модели указывали на то, что сдвиг межтропической зоны конвергенции является маловероятным. Однако теперь, учитывая замедление одного из главных течений океана и временной промежуток между потеплением климата и нагреванием океана, ученые считают, что сдвиг этой зоны в действительности является более вероятным, чем считалось ранее.

Данные указывают на то, что Центральная и Западная Африка, а также части Юго-Восточной Азии могут столкнуться с сокращением количества осадков. В то же время северо-восток Бразилии окажется затопленным. Сроки и интенсивность погодных условий могут нарушить жизнь миллиардов людей, а также усложнить сельское хозяйство, которое зависит от постоянных погодных условий. В общей сложности может быть затронуто 23% населения мира и более 12% мировой площади суши.

По словам авторов исследования, такой сценарий развития событий все еще остается маловероятным, однако все же возможен. Более того, в нескольких сценариях ущерб был постоянным, по крайней мере, в масштабах человеческого времени.

Ранее Фокус писал о том, что Земля уже вступила в шестое массовое вымирание.