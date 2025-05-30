Не похожий ни на что другое: Земля уже вступила в шестое массовое вымирание

Исследователи заявили, что планета уже находится в шестом массовом вымирании — Земля столкнулась с кризисом биоразнообразия, но его трудно сравнить с прошлыми периодами массовой гибели.

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Об этом пишет Popular Science.

Около 66 миллионов лет назад астероид диаметров около 9,6 километра врезался в Землю, вызвав массовое вымирание трех четвертей всех живых видов. Среди вымерших оказались и динозавры, чья эпоха длилась 165 миллионов лет и закончилась огненным крахом и "закопченным небом".

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Крупнейшие массовые вымирания на Земле

Предыдущие исследования также показали, что более ранние массовые вымирания на планете были обусловлены рядом факторов, среди которых:

извержение вулканов;

быстрое изменение климата;

резкое падение уровня кислорода.

В общей сложности ученые зафиксировали пять крупнейших массовых вымираний в истории Земли, которые длились от тысяч до десятков миллионов лет, погубив по меньшей 75% видов. А именно:

Ордовикско-силурийское вымирание — около 450-443 миллиона лет назад; затронуло морские и наземные виды; Девонское вымирание — около 372 миллионов лет назад; затронуло множество морских и наземных форм жизни; Пермское вымирание — около 253-251 миллионов лет назад; считающееся самым масштабным вымиранием в истории Земли; Триасовое вымирание — около 208-200 миллионов лет назад; исчезло множество видов в морской и наземной среде. Меловое-палеогеновое вымирание — 65,5 миллиона лет назад; привело к вымиранию динозавров и других видов.

Шестое массовое вымирание на Земле

Теперь ученые считают, что сегодня Земля, вероятно, уже вступила в шестое массовое вымирание. Многие экологи и биологи считают, что мы уже находимся на грани, а возможно и в середине новой эпохи массового вымирания.

Шестое массовое вымирание, также известное как голоценовое или антропоценовое вымирание, описывается учеными, как продолжающееся и вызванное деятельностью человека. Причинами этого катастрофического события считаются:

чрезмерная охота и вылов рыбы;

разрушение среды обитания;

вторжение человека;

внедрение инвазивных видов;

антропогенное изменение климата;

изменение характера осадков;

экстремальные погодные условия.

Краткое изложение статуса сохранности живых организмов на основе анализа за апрель 2025 года Фото: John J. Wiens

Биосфера планеты в кризисе

Но можно ли все это сравнить с падением гигантского астероида, погубившего большую часть всего живого на Земле? Ученые считают, не совсем. По словам эволюционного эколога из Университета Аризоны Джона Винса, нет никаких сомнений в том, что наша планета быстро теряет виды — кризис биоразнообразия весьма очевиден. Но есть еще одна проблема — "кризис вымиранияʼ, основанный на большом количестве видов, находящихся под угрозой исчезновения.

Но вымирание не всегда является признаком катастрофы. Это также естественный результат эволюции. Поскольку виды расходятся, конкурируют и борются за выживание, не все из них делают это в долгосрочной перспективе. Условия на Земле меняются с течением геологического времени, и эти силы неизбежно приводят к некоторым тупикам на древе жизни.

Однако на протяжении большей части истории нашей планеты скорость появления новых видов превышала скорость вымирания видов, но в настоящее время все изменилось — мы теряем виды быстрее, чем появляются новые.

В исследовании 2015 года эколог и биолог по охране природы из Национального автономного университета Мексики Херардо Себальос с коллегами обнаружили, что нынешние темпы вымирания в 100 раз превышают фоновые уровни.

Ученые определили, что даже при использовании консервативных цифр скорость вымирания для каждой группы позвоночных была в восемь-сто раз выше фоновой скорости. По оценкам, потери видов, понесенные за последние 100 лет, произошли бы естественным образом в течение тысяч лет.

Другое исследование 2014 года пришло к выводу, что Земля теряет виды в 1000 раз быстрее естественных фоновых скоростей. В этом анализе также сообщается, что уровень потерь может ускориться до 10 000 раз по сравнению с фоновой скоростью в ближайшем будущем.

Вымирание трудно спрогнозировать

По словам экспертов, если каждое из пяти крупнейших массовых вымираний на Земле уничтожило не менее 75% видов, шестое катастрофическое событие должно преодолеть тот же предел. Однако до сих пор ученым удалось подтвердить лишь менее 1000 вымираний за последние 500 лет — то есть, около 0,1% всех известных видов. Однако стоит отметить, что другие эксперты оценивают гораздо большую долю видов, которые уже исчезли.

Ранее Фокус писал о том, что крупнейшее массовое вымирание в истории Земли 252 млн лет назад: ученые воссоздали события.