Не схожий ні на що інше: Земля вже вступила в шосте масове вимирання

Дослідники заявили, що планета вже перебуває в шостому масовому вимиранні — Земля зіткнулася з кризою біорізноманіття, але її важко порівняти з минулими періодами масової загибелі.

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Про це пише Popular Science.

Близько 66 мільйонів років тому астероїд діаметром близько 9,6 кілометра врізався в Землю, спричинивши масове вимирання трьох чвертей усіх живих видів. Серед тих, що вимерли, опинилися і динозаври, чия епоха тривала 165 мільйонів років і закінчилася вогненним крахом і "закопченим небом".

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Найбільші масові вимирання на Землі

Попередні дослідження також показали, що більш ранні масові вимирання на планеті були зумовлені низкою чинників, серед яких:

виверження вулканів;

швидка зміна клімату;

різке падіння рівня кисню.

Загалом учені зафіксували п'ять найбільших масових вимирань в історії Землі, які тривали від тисяч до десятків мільйонів років, погубивши щонайменше 75% видів. А саме:

Ордовицько-силурійське вимирання — близько 450-443 мільйони років тому; торкнулося морських і наземних видів; Девонське вимирання — близько 372 мільйонів років тому; зачепило безліч морських і наземних форм життя; Пермське вимирання — близько 253-251 мільйонів років тому; вважається наймасштабнішим вимиранням в історії Землі; Тріасове вимирання — близько 208-200 мільйонів років тому; зникло безліч видів у морському і наземному середовищі. Крейдяне-палеогенове вимирання — 65,5 мільйона років тому; призвело до вимирання динозаврів та інших видів.

Шосте масове вимирання на Землі

Тепер учені вважають, що сьогодні Земля, ймовірно, вже вступила в шосте масове вимирання. Багато екологів і біологів вважають, що ми вже перебуваємо на межі, а можливо і в середині нової епохи масового вимирання.

Шосте масове вимирання, також відоме як голоценове або антропоценове вимирання, описується вченими, як таке, що триває і спричинене діяльністю людини. Причинами цієї катастрофічної події вважаються:

надмірне полювання і вилов риби;

руйнування середовища проживання;

вторгнення людини;

впровадження інвазивних видів;

антропогенна зміна клімату;

зміна характеру опадів;

екстремальні погодні умови.

Короткий виклад статусу збереження живих організмів на основі аналізу за квітень 2025 року Фото: John J. Wiens

Біосфера планети в кризі

Але чи можна все це порівняти з падінням гігантського астероїда, який погубив більшу частину всього живого на Землі? Вчені вважають, не зовсім. За словами еволюційного еколога з Університету Аризони Джона Вінса, немає жодних сумнівів у тому, що наша планета швидко втрачає види — криза біорізноманіття досить очевидна. Але є ще одна проблема — "криза вимирання", що ґрунтується на великій кількості видів, які перебувають під загрозою зникнення.

Але вимирання не завжди є ознакою катастрофи. Це також природний результат еволюції. Оскільки види розходяться, конкурують і борються за виживання, не всі з них роблять це в довгостроковій перспективі. Умови на Землі змінюються з плином геологічного часу, і ці сили неминуче призводять до деяких глухих кутів на дереві життя.

Однак протягом більшої частини історії нашої планети швидкість появи нових видів перевищувала швидкість вимирання видів, але нині все змінилося — ми втрачаємо види швидше, ніж з'являються нові.

У дослідженні 2015 року еколог і біолог з охорони природи з Національного автономного університету Мексики Херардо Себальос із колегами виявили, що нинішні темпи вимирання в 100 разів перевищують фонові рівні.

Учені визначили, що навіть за використання консервативних цифр швидкість вимирання для кожної групи хребетних була у вісім-сто разів вищою за фонову швидкість. За оцінками, втрати видів, яких зазнали за останні 100 років, відбулися б природним чином протягом тисяч років.

Інше дослідження 2014 року дійшло висновку, що Земля втрачає види в 1000 разів швидше природних фонових швидкостей. У цьому аналізі також повідомляється, що рівень втрат може прискоритися до 10 000 разів порівняно з фоновою швидкістю в найближчому майбутньому.

Вимирання важко спрогнозувати

За словами експертів, якщо кожне з п'яти найбільших масових вимирань на Землі знищило щонайменше 75% видів, шоста катастрофічна подія має подолати ту саму межу. Однак досі вченим вдалося підтвердити лише менше ніж 1000 вимирань за останні 500 років — тобто, близько 0,1% усіх відомих видів. Однак варто зазначити, що інші експерти оцінюють набагато більшу частку видів, які вже зникли.

Раніше Фокус писав про те, що найбільше масове вимирання в історії Землі 252 млн років тому: вчені відтворили події.