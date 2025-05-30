2 млрд людей у небезпеці: людство зіткнеться з нестачею основного ресурсу для життя

Дослідники виявили, що підвищення глобальної температури означає, що міжтропічна зона конвергенції може зміститися на південь, що змінить тенденції опадів для значної частини людства.

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Останніми роками вчені все частіше попереджають про наслідки кліматичної кризи, що нависла над планетою. У результаті світ уже зіткнувся з неймовірними хвилями спеки та посухи, рівень світового океану невблаганно підіймається, а планета прискореними темпами втрачає морський лід.

Про це йдеться в журналі Earth's Future, пише Live Science.

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2 мільярди людей у небезпеці

Майже 2 мільярди людей можуть зіткнутися з різкими перебоями в доступі до води, якщо планета і далі нагріватиметься. У новому дослідженні вчені дійшли висновку, що зміна може бути незворотною.

Сьогодні середня температура поверхні планети приблизно на 1,2 градуса за Цельсієм вища, ніж доіндустріальний рівень. Минулий 2024 рік став найспекотнішим роком за всю історію спостережень, а тому прогноз не обіцяє нічого перспективного.

У рамках нового дослідження вчені розглянули, що станеться, якщо глобальна температура підніметься до 1,5 градуса за Цельсієм, навіть якщо це станеться лише на кілька десятиліть. Таке підвищення глобальної температури може мати постійний вплив на міжтропічну зону конвергенції (МЗК), регіон поблизу екватора, де зустрічаються пасати з північної та південної півкуль, йдеться в дослідженні.

За словами провідного автора дослідження, старшого дослідника клімату в Центрі міжнародних кліматичних досліджень у Норвегії Нормана Штайнерта, ці впливи, які вони оцінили у своїй роботі, існуватимуть і в довгостроковій перспективі.

Результати вказують на те, що МЗК чинить сильний вплив на характер розподілу опадів, і підвищення глобальної температури може призвести до її зміщення на південь, змінивши тривалість та інтенсивність вологих і сухих сезонів, особливо в деяких частинах Африки, Амазонки та Південно-Східної Азії. Надлишок або нестача опадів у деяких районах може мати згубні наслідки для сільського господарства, екосистем і доступності води для більшої частини планети.

Команда виявила, що на цю широку смугу хмар впливають кілька чинників, зокрема, найбільший конвеєр океану — мережа течій, відома як Атлантична меридіональна перекидна циркуляція (АМОК). Нові дослідження показують, що цей конвеєр слабшає, а основною причиною вважається зміна клімату.

Два сценарії клімату на Землі

Під час дослідження команда розглянула два ймовірних сценарії, запущених вісьмома різними моделями системи Землі. В "ідеальному" сценарії вчені розглянули, як можуть змінитися опади, якщо рівень вуглекислого газу в атмосфері збільшуватиметься зі швидкістю 1% на рік упродовж 140 років, а потім зменшуватиметься з тією самою швидкістю ще 140 років — це "чистий" спосіб оцінити вплив підвищення і зниження глобальної температури, якщо це нереально.

У другому сценарії вчені розглянули дані, що показують потенційно реалістичніший сценарій, у якому викиди збільшуватимуться до 2040 року, за яким підуть агресивні зусилля з пом'якшення наслідків для зниження глобальної температури планети.

Більшість прогнозів призвели до невеликого або відсутності зсуву в міжтропічній зоні конвергенції. Але в одному з ідеалізованих сценаріїв і двох більш реалістичних сценаріях зона значно зміщується, це, за словами вчених, може призвести до серйозних змін у режимі опадів для більшої частини земної кулі.

Наслідки зсуву міжтропічної зони конвергенції

Раніше моделі вказували на те, що зсув міжтропічної зони конвергенції є малоймовірним. Однак тепер, з огляду на сповільнення однієї з головних течій океану та часовий проміжок між потеплінням клімату та нагріванням океану, науковці вважають, що зсув цієї зони насправді є більш імовірним, ніж вважалося раніше.

Дані вказують на те, що Центральна і Західна Африка, а також частини Південно-Східної Азії можуть зіткнутися зі скороченням кількості опадів. Водночас північний схід Бразилії виявиться затопленим. Терміни та інтенсивність погодних умов можуть порушити життя мільярдів людей, а також ускладнити сільське господарство, яке залежить від постійних погодних умов. Загалом може бути порушено 23% населення світу і понад 12% світової площі суші.

За словами авторів дослідження, такий сценарій розвитку подій все ще залишається малоймовірним, проте все ж можливий. Ба більше, у кількох сценаріях збитки були постійними, принаймні в масштабах людського часу.

Раніше Фокус писав про те, що Земля вже вступила в шосте масове вимирання.