Потенциально обитаемый мир: ледяной спутник Юпитера меняется странным образом (фото)

С помощью космического телескопа Уэбб астрономы обнаружили, что лед на поверхности спутника Юпитера Европа постоянно меняется. Это подтверждает теорию о том, что под ледяной корой находится океан из жидкой воды, где потенциально может обитать внеземная жизнь.

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Исследование опубликовано в The Planetary Science Journal, пишет Live Science.

Одни из главных кандидатов на роль еще одного обитаемого мира в Солнечной системе является спутник Юпитера под названием Европа. Это один из четырех самых крупных спутников газового гиганта, диаметр которого составляет 3122 км. То есть Европа немного меньше нашей Луны. Новые наблюдения за ледяной поверхностью Европы показывают, что она постоянно меняется.

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Поверхность Европы не только покрыта аморфным льдом, но есть свидетельства того, что там разбросан кристаллический лед. Это указывает на наличие активного источника воды, например, подземного океана. Ученые давно предполагают, что этот океан из воды существует, и там даже может быть потенциальная внеземная жизнь. Новое исследование показывает, что подземный океан действительно может существовать под примерно 30-километровой ледяной оболочкой Европы.

Спутник Европа подвергается постоянному влиянию сильного магнитного поля Юпитера и окружающей планету радиации. При этом Европа, имеющая каменистый и металлический внутренний состав, всегда обращена к Юпитеру только одной стороной, как и наша Луна к Земле.

Европа- это один из четырех самых больших спутников Юпитера (на фото) Фото: NASA

Считается, что поверхность Европы относительно молодая по космическим меркам, а значит ее обновляют внутренние процессы. Исследование показало, что лед на Европе кристаллизуется по-разному в разных местах. Обычно водяной лед замерзает в шестиугольные кристаллы, как на Земле. Но поверхность Земли защищена от внешних воздействий, таких как радиация, и лед остается в кристаллической форме гораздо дольше.

Подземный океан на Европе

На Европе заряженные частицы, захваченные магнитным полем Юпитера, бомбардируют ее поверхность. Это нарушает кристаллическую структуру льда, превращая его в аморфный лед. Таким образом ученые его ожидали его увидеть повсюду. Но новые данные показали также наличие кристаллического льда и это указывает на активность подземного океана.

Также ученые обнаружили присутствие хлорида натрия на поверхности, то есть обычной соли, которая, вероятно, попала сюда из океана. Еще астрономы обнаружили убедительные доказательства существования, замороженного CO2 и перекиси водорода на Европе.

Поверхность Европы не только покрыта аморфным льдом, но есть свидетельства того, что там разбросан кристаллический лед Фото: NASA

Обнаруженный CO2 включает в себя наиболее распространенный тип углерода с атомной массой 12 и содержащий шесть протонов и шесть нейтронов, а также более редкий, более тяжелый изотоп с атомной массой 13 с шестью протонами и семью нейтронами. Происхождение этих изотопов ученые связывают с внутренним источником.

Каким образом вода попадает на поверхность Европы? Действуют два основных источника тепла: приливный нагрев и распад радиоактивных элементов в ядре. Оба этих процесса нагревают подземный океан и выталкивают воду на поверхность, говорят ученые.

Появление трещин и хребтов на Европе астрономы связывают с прохождением материала из недр на поверхность, когда перемещается теплая вода и вещество, похожее на снег. Как только эта вода попадает на поверхность, она быстро замерзает, превращаясь в кристаллический лед. Вода также выносит растворенный CO2 и другие материалы, говорят астрономы.

Таким образом происходит обновление поверхности Европы, хотя этот процесс не является длительным. Это связано с тем, что постоянная бомбардировка заряженными частицами немедленно создает аморфный лед. По словам авторов исследования, учитывая, что Европа постоянно обновляет свою поверхность, а заряженные частицы быстро разрушают ее лед, спутник Юпитера представляет собой постоянно меняющийся мир.

Космический аппарат Europa Clipper, который был отправлен для изучения Европы, должен больше рассказать о том, что происходит на спутнике Юпитера и подтвердить наличие подземного океана, а также наличие условий для жизни. Как уже писал Фокус, недавно этот космический аппарат сделал необычную фотографию планеты Марс.

Также Фокус писал о том, что физики решили загадку нейтрона и невидимой материи. Физики считают, что может существовать таинственный второй вид атомов водорода. Он не взаимодействует со светом и может объяснить природу невидимой темной материи, а также давнюю загадку в физике элементарных частиц.