Потенційно населений світ: крижаний супутник Юпітера змінюється дивним чином (фото)

За допомогою космічного телескопа Вебб астрономи виявили, що лід на поверхні супутника Юпітера Європа постійно змінюється. Це підтверджує теорію про те, що під крижаною корою знаходиться океан з рідкої води, де потенційно може мешкати позаземне життя.

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Дослідження опубліковано в The Planetary Science Journal, пише Live Science.

Одним із головних кандидатів на роль ще одного населеного світу в Сонячній системі є супутник Юпітера під назвою Європа. Це один із чотирьох найбільших супутників газового гіганта, діаметр якого становить 3122 км. Тобто Європа трохи менша за наш Місяць. Нові спостереження за крижаною поверхнею Європи показують, що вона постійно змінюється.

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Поверхня Європи не тільки вкрита аморфним льодом, але є свідчення того, що там розкиданий кристалічний лід. Це вказує на наявність активного джерела води, наприклад, підземного океану. Вчені давно припускають, що цей океан з води існує, і там навіть може бути потенційне позаземне життя. Нове дослідження показує, що підземний океан дійсно може існувати під приблизно 30-кілометровою крижаною оболонкою Європи.

Супутник Європа піддається постійному впливу сильного магнітного поля Юпітера і радіації, що оточує планету. При цьому Європа, що має кам'янистий і металевий внутрішній склад, завжди повернута до Юпітера тільки однією стороною, як і наш Місяць до Землі.

Європа — це один із чотирьох найбільших супутників Юпітера (на фото) Фото: NASA

Вважається, що поверхня Європи відносно молода за космічними мірками, а значить її оновлюють внутрішні процеси. Дослідження показало, що лід на Європі кристалізується по-різному в різних місцях. Зазвичай водяний лід замерзає в шестикутні кристали, як на Землі. Але поверхня Землі захищена від зовнішніх впливів, таких як радіація, і лід залишається в кристалічній формі набагато довше.

Підземний океан на Європі

На Європі заряджені частинки, захоплені магнітним полем Юпітера, бомбардують її поверхню. Це порушує кристалічну структуру льоду, перетворюючи його на аморфний лід. Таким чином вчені його очікували його побачити всюди. Але нові дані показали також наявність кристалічного льоду і це вказує на активність підземного океану.

Також учені виявили присутність хлориду натрію на поверхні, тобто звичайної солі, яка, ймовірно, потрапила сюди з океану. Ще астрономи виявили переконливі докази існування, замороженого CO2 та перекису водню на Європі.

Поверхня Європи не тільки вкрита аморфним льодом, але є свідчення того, що там розкиданий кристалічний лід Фото: NASA

Виявлений CO2 містить найпоширеніший тип вуглецю з атомною масою 12, що містить шість протонів і шість нейтронів, а також рідкісніший, важчий ізотоп з атомною масою 13 з шістьма протонами і сімома нейтронами. Походження цих ізотопів учені пов'язують із внутрішнім джерелом.

Яким чином вода потрапляє на поверхню Європи? Діють два основних джерела тепла: приливний нагрів і розпад радіоактивних елементів у ядрі. Обидва ці процеси нагрівають підземний океан і виштовхують воду на поверхню, кажуть учені.

Появу тріщин і хребтів на Європі астрономи пов'язують із проходженням матеріалу з надр на поверхню, коли переміщується тепла вода і речовина, схожа на сніг. Щойно ця вода потрапляє на поверхню, вона швидко замерзає, перетворюючись на кристалічний лід. Вода також виносить розчинений CO2 та інші матеріали, кажуть астрономи.

Таким чином відбувається оновлення поверхні Європи, хоча цей процес не є тривалим. Це пов'язано з тим, що постійне бомбардування зарядженими частинками негайно створює аморфний лід. За словами авторів дослідження, з огляду на те, що Європа постійно оновлює свою поверхню, а заряджені частинки швидко руйнують її лід, супутник Юпітера являє собою світ, що постійно змінюється.

Космічний апарат Europa Clipper, який відправили для вивчення Європи, має більше розповісти про те, що відбувається на супутнику Юпітера і підтвердити наявність підземного океану, а також наявність умов для життя. Як уже писав Фокус, нещодавно цей космічний апарат зробив незвичайну фотографію планети Марс.

Також Фокус писав про те, що фізики вирішили загадку нейтрона і невидимої матерії. Фізики вважають, що може існувати таємничий другий вид атомів водню. Він не взаємодіє зі світлом і може пояснити природу невидимої темної матерії, а також давню загадку у фізиці елементарних частинок.