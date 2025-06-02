Под ледяными щитами Антарктиды найден затерянный "древний мир": какие структуры нашли ученые

Новое исследование расширяет наше понимание геологической истории коренной породы Трансантарктических гор, которые ранее были обнаружены подо льдами Антарктиды. Это имеет значение для понимания эволюции ландшафтов под ледяными щитами.

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Об этом говорится в журнале Earth and Planetary Science Letters, пишет PHYS.org.

Исследование было проведено под руководством геолога Тимоти Полсена из Университета Висконсин-Ошкоша и термохронолога Джеффа Беновица из Университета Колорадо в Боулдере, а в команду вошли ученые из Университета Аризоны, Университета Сент-Луиса, Университета штата Огайо и Университета Аляски в Фэрбанксе.

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"Великаны", скрытые подо льдами Антарктиды

В ходе исследования ученые проанализировали минеральные зерна, обычно встречающиеся в магматических породах, таких как гранит, из Трансантарктических гор. В предыдущем исследовании ледяного континента ученые обнаружили нечто удивительное: горный хребет длиной 2300 километров, некоторые вершины которого достигали 4500 метров. Горный хребет пересекал внутреннюю часть Антарктического континента и получил название "большой антарктический горст", а позже был признан Трансантарктическимим горами. В настоящее время эти горы ограничивают Восточно-Антарктический ледяной щит, поскольку он течет из Восточной Антарктиды к низким высотам в море Росса.

Однако прошлое подъема Трансантарктических гор все еще остается загадкой, как и данные о неровной подледной топографии Антарктиды, которая могла повлиять на рост и поведение ледяных щитов с течением времени.

Антарктические горы Фото: Earth and Planetary Science Letters

Тайна антарктических гор

Авторы исследования считают, что температурно-временная эволюция трансантарктических фундаментных пород может дать важные подсказки для понимания развития подледной топографии коренных пород Антарктиды, особенно древних ландшафтов, которые предшествовали кайнозойскому подъему Трансантарктических гор, и того, как эти старые горы могли повлиять на ледниковые циклы.

В общей сложности ученые проанализировали большой набор данных из магматических пород, извлеченных из Трансантарктических гор. Это указывает на гораздо более динамичную историю ландшафта Антарктиды, чем считалось ранее. К слову, в том числе речь идет дополнительной поддерже ледникового периода около 300 миллионов лет назад.

По словам Полсена, результаты нового исследования предполагают, что породы фундамента Трансантарктических гор испытали несколько прерывистых событий горообразования и эрозии, создав поверхности, вдоль которых отсутствуют древние породы. Ученые также считают, что эти события любопытны образом связаны с крупными изменениями тектонических плит вдоль границ Антарктиды.

Команда также считает, что более древняя геологическая история континента могла глубоко сформировать модели современного ландшафта. Это, вероятно, повлияло на циклы наступления и отступления ледников и, возможно, на эволюционные этапы в глобальной системе океан-атмосфера Земли.

Ранее Фокус писал о том, что Антарктиды обнаружили огромный "скрытый мир": ученые создали уникальную карту.