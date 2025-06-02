Під крижаними щитами Антарктиди знайдено загублений "стародавній світ": які структури знайшли вчені

Нове дослідження розширює наше розуміння геологічної історії корінної породи Трансантарктичних гір, які раніше були виявлені під льодами Антарктиди. Це має значення для розуміння еволюції ландшафтів під крижаними щитами.

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Про це йдеться в журналі Earth and Planetary Science Letters, пише PHYS.org.

Дослідження було проведене під керівництвом геолога Тімоті Полсена з Університету Вісконсін-Ошкоша і термохронолога Джеффа Беновіца з Університету Колорадо в Боулдері, а до команди ввійшли науковці з Університету Аризони, Університету Сент-Луїса, Університету штату Огайо та Університету Аляски у Фербанксі.

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"Велетні", приховані під льодами Антарктиди

Під час дослідження вчені проаналізували мінеральні зерна, які зазвичай трапляються в магматичних породах, таких як граніт, із Трансантарктичних гір. У попередньому дослідженні крижаного континенту вчені виявили щось дивовижне: гірський хребет завдовжки 2300 кілометрів, деякі вершини якого досягали 4500 метрів. Гірський хребет перетинав внутрішню частину Антарктичного континенту і отримав назву "великий антарктичний горст", а пізніше був визнаний Трансантарктичними горами. Зараз ці гори обмежують Східно-Антарктичний крижаний щит, оскільки він тече зі Східної Антарктиди до низьких висот у морі Росса.

Однак минуле підйому Трансантарктичних гір все ще залишається загадкою, як і дані про нерівну підльодову топографію Антарктиди, яка могла вплинути на ріст і поведінку крижаних щитів з плином часу.

Антарктичні гори Фото: Earth and Planetary Science Letters

Таємниця антарктичних гір

Автори дослідження вважають, що температурно-часова еволюція трансантарктичних фундаментних порід може дати важливі підказки для розуміння розвитку підльодової топографії корінних порід Антарктиди, особливо стародавніх ландшафтів, що передували кайнозойському підйому Трансантарктичних гір, і того, як ці старі гори могли вплинути на льодовикові цикли.

Загалом учені проаналізували великий набір даних із магматичних порід, витягнутих із Трансантарктичних гір. Це вказує на набагато динамічнішу історію ландшафту Антарктиди, ніж вважалося раніше. До слова, зокрема йдеться про додаткову підтримку льодовикового періоду близько 300 мільйонів років тому.

За словами Полсена, результати нового дослідження припускають, що породи фундаменту Трансантарктичних гір пережили кілька переривчастих подій горотворення та ерозії, створивши поверхні, уздовж яких відсутні стародавні породи. Вчені також вважають, що ці події цікавим чином пов'язані з великими змінами тектонічних плит уздовж кордонів Антарктиди.

Команда також вважає, що більш давня геологічна історія континенту могла глибоко сформувати моделі сучасного ландшафту. Це, ймовірно, вплинуло на цикли настання і відступу льодовиків і, можливо, на еволюційні етапи в глобальній системі океан-атмосфера Землі.

Раніше Фокус писав про те, що в Антарктиді виявили величезний "прихований світ": вчені створили унікальну карту.