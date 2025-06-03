Рак атакует молодых: число случаев выросло на 23% и мы наконец-то знаем почему

В новом исследовании ученые обнаружили, что за последние полвека смертность от рака резко снизилась почти на одну пятую, при этом количество диагнозов резко возросло. Причем болезнь все чаще диагностируют у людей до 50 лет.

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Об этом пишет Daily Mail.

Анализ был проведен экспертами из Cancer Research UK и является первым в мире, в котором изучаются данные Национальной службы здравоохранения о раке за последние 50 лет. Результаты анализа демонстрируют поразительный прогресс, а также тревожные тенденции.

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Статистика заболеваемости раком

Данные указывают, что несмотря на рост показателей выживаемости с 1970-х годов, риск развития рака вырос столь же резко. В 1973 году от онкологии умерло около 328 человек из каждых 100 000. К 2023 году эта цифра снизилась до 252 — на 22% — благодаря ранней диагностике и более эффективному лечению.

В то же время число людей, заболевших раком, выросло на 50%.

Эксперты говорят, что всплеск диагнозов отчасти обусловлен факторами образа жизни, включая курение, ожирение и неправильное питание, которые остаются одними из основных причин.

Анализ, проведенный Cancer Research UK, является первым, в котором изучаются данные NHS о раке за 50 лет, и он демонстрирует поразительный прогресс, но также и тревожные новые тенденции. Показатели заболеваемости выросли с 413 до 607 на 100 000 человек, причем наиболее резкий рост наблюдался среди людей в возрасте до 50 лет. Среди людей в возрасте от 20 до 49 показатели выросли на 23% с начала 1990-х годов.

Факторы, влияющие на рост заболеваемости раком

Ученые все еще пытаются изучить факторы, лежащие в основе роста числа заболеваний рака среди молодых людей. Впрочем, некоторые считают, что виной всему могут быть современные диеты и дополнительное воздействие таких веществ, как микропластик. Некоторые эксперты также считают, что причина может крыться в сочетании сразу нескольких триггеров.

По словам старшего директора по исследованиям в Онтаде, доктора Джессики Паулус, они с коллегами также пришли к выводу, что основной причиной "омоложения рака" является неправильный образ жизни. Например, ученые обнаружили, что всплеск случаев рака толстой кишки среди людей в возрасте от 20 до 40 лет связан с ожирением. Результаты указывают на то, что из 14 611 молодых пациентов, принявших участие в исследовании, более трети страдали ожирением на момент постановки диагноза.

Дистресс как фактор риска развития рака

По словам доктора Паулус, они с коллегами также обнаружили, что данные термометра для определения дистресса также показали, что пациенты с ранним началом чаще сообщали о сильном и умеренном дистрессе на момент постановки диагноза по сравнению с пациентами старшего возраста.

Отметим, что этот термометр — инструмент, который медицинские работники просят пациентов использовать для самостоятельного сообщения о чувствах и проблемах, таких как финансовые проблемы, боль, усталость и беспокойство.

Но употребление алкоголя, физическая неактивность и неправильное питание также играют "огромную" роль, сказал профессор Нил Айенгар, эксперт по онкологии молочной железы и влиянию факторов образа жизни на рак в Мемориальном онкологическом центре имени Слоуна-Кеттеринга в Нью-Йорке.

Исследователи также считают, что уровень ожирения и избыток жира, также являются важными факторами. Кроме того, появляется все больше данных указывающих на то, что рост раннего рака может быть вызван изменением в микробиоме человека. Это говорит о том, что в значительной степени виноваты наша диета и физические упражнения, но это также может быть загрязнение пищи. Курение также остается самым большим фактором риска, но ожирение, которое теперь связано с 13 различными типами заболевания, быстро растет.

Хотя выживаемость при раке в Англии и Уэльсе удвоилась с 1970-х годов, за последнее десятилетие прогресс резко замедлился. В отчете говорится, что выживаемость улучшалась в три-пять раз быстрее в предыдущие десятилетия, чем с 2010 года. По сути, поздняя диагностика все еще остается основной проблемой для выживания.

Ранее Фокус писал о том, что ученые открыли новый способ борьбы с раком.

Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.