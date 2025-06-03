Рак атакує молодих: кількість випадків зросла на 23% і ми нарешті знаємо чому

У новому дослідженні вчені виявили, що за останні півстоліття смертність від раку різко знизилася майже на одну п'яту, при цьому кількість діагнозів різко зросла. Причому хворобу все частіше діагностують у людей до 50 років.

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Про це пише Daily Mail.

Аналіз був проведений експертами з Cancer Research UK і є першим у світі, в якому вивчаються дані Національної служби охорони здоров'я про рак за останні 50 років. Результати аналізу демонструють дивовижний прогрес, а також тривожні тенденції.

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Статистика захворюваності на рак

Дані вказують, що попри зростання показників виживання з 1970-х років, ризик розвитку раку зріс так само різко. У 1973 році від онкології померло близько 328 осіб із кожних 100 000. До 2023 року ця цифра знизилася до 252 — на 22% — завдяки ранній діагностиці та більш ефективному лікуванню.

Водночас кількість людей, які захворіли на рак, зросла на 50%.

Експерти кажуть, що сплеск діагнозів частково зумовлений факторами способу життя, включно з курінням, ожирінням і неправильним харчуванням, які залишаються одними з основних причин.

Аналіз, проведений Cancer Research UK, є першим, у якому вивчаються дані NHS про рак за 50 років, і він демонструє дивовижний прогрес, але також і тривожні нові тенденції. Показники захворюваності зросли з 413 до 607 на 100 000 осіб, причому найбільш різке зростання спостерігалося серед людей віком до 50 років. Серед людей віком від 20 до 49 показники зросли на 23% з початку 1990-х років.

Фактори, що впливають на зростання захворюваності на рак

Вчені все ще намагаються вивчити чинники, що лежать в основі зростання кількості захворювань на рак серед молодих людей. Втім, дехто вважає, що виною всьому можуть бути сучасні дієти й додатковий вплив таких речовин, як мікропластик. Деякі експерти також вважають, що причина може критися в поєднанні відразу декількох тригерів.

За словами старшого директора з досліджень в Онтаді, доктора Джессіки Паулус, вони з колегами також дійшли висновку, що основною причиною "омолодження раку" є неправильний спосіб життя. Наприклад, учені виявили, що сплеск випадків раку товстої кишки серед людей віком від 20 до 40 років пов'язаний з ожирінням. Результати вказують на те, що з 14 611 молодих пацієнтів, які взяли участь у дослідженні, більш ніж третина страждали на ожиріння на момент постановки діагнозу.

Дистрес як фактор ризику розвитку раку

За словами доктора Паулус, вони з колегами також виявили, що дані термометра для визначення дистресу також показали, що пацієнти з раннім початком частіше повідомляли про сильний і помірний дистрес на момент постановки діагнозу порівняно з пацієнтами старшого віку.

Зазначимо, що цей термометр — інструмент, який медичні працівники просять пацієнтів використовувати для самостійного повідомлення про почуття і проблеми, як-от фінансові проблеми, біль, втома і занепокоєння.

Але вживання алкоголю, фізична неактивність і неправильне харчування також відіграють "величезну" роль, сказав професор Ніл Айенгар, експерт з онкології молочної залози та впливу чинників способу життя на рак у Меморіальному онкологічному центрі імені Слоуна-Кеттерінга в Нью-Йорку.

Дослідники також вважають, що рівень ожиріння і надлишок жиру, також є важливими факторами. Крім того, з'являється все більше даних, які вказують на те, що зростання раннього раку може бути спричинене зміною в мікробіомі людини. Це говорить про те, що значною мірою винні наша дієта і фізичні вправи, але це також може бути забруднення їжі. Куріння також залишається найбільшим фактором ризику, але ожиріння, яке тепер пов'язане з 13 різними типами захворювання, швидко зростає.

Хоча виживаність при раку в Англії та Уельсі подвоїлася з 1970-х років, за останнє десятиліття прогрес різко сповільнився. У звіті говориться, що виживаність поліпшувалася в три-п'ять разів швидше в попередні десятиліття, ніж з 2010 року. По суті, пізня діагностика все ще залишається основною проблемою для виживання.

Раніше Фокус писав про те, що вчені відкрили новий спосіб боротьби з раком.

Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.