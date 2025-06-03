Гигантская линия рассекает Шотландию уже сотни миллионов лет: "шрам" меняет наш современный мир

Если взглянуть на любой спутниковый снимок Шотландии, можно заметить «гигантский шрам», проходящий по диагонали через ее верхние пределы с северо-востока на юго-запад. Он является колоссальным напоминанием о том, что очень мало вещей на планете остаются неизменными.

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Об этом пишет IFLScience.

Эта огромная геологическая особенность известна как разлом Грейт-Глен. С научной точки зрения, это сдвиговый разлом — трещина, созданная двумя гигантскими блоками земной коры, которые скользили горизонтально мимо друг друга.

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Гигантская трещина на теле Шотландии

Разлом Грейт-Глен возник в конце каледонской орогении, около 430-390 миллионов лет назад, в ходе масштабного события горообразования, которое развернулось более 150 миллионов лет назад из-за древних континентов, медленно сталкивающихся друг с другом. В том числе:

Лаврентии;

Балтики;

Авалонии.

Когда эти массивы суши столкнулись, их края раскрошились и сложились в горные хребты и изрезанные долины. Исследователи отмечают, что разлом аккуратно совпадает с долиной Грейт-Глен, которая тянется от Инвернесса на северо-востоке до Форт-Уильяма, оставляя после себя ряд впечатляющих озер, включая Лох-Несс и великолепно названное Лох-Лохи.

Астронавт на МКС сделал этот снимок Шотландского нагорья, на котором видна зона разлома Фото: NASA Earth Observatory

Влияние на географию Шотландии

Авторы исследования отмечают, что эти геологические события не только определяют географию Шотландии, но также и оказывают влияние на всю историю человечества в регионе.

Вокруг разлома Грейт-Глен страна характеризуется суровыми условиями и сложным рельефом. Эти факторы способствовали доминированию шотландских кланов — сети расширенных семейных групп и общин, которые процветали в этих изолированных, суровых и трудноконтролируемых анклавах Шотландского нагорья.

Фактически разлом выступает в качестве естественного водораздела между Западным нагорьем и остальной частью Британии. Он также стал важным стратегическим перекрестком во время кровавых восстаний якобитов XVII и XVIII веков. Пока кланы и армии боролись за контроль, этот регион долины был ключевым полем битвы в борьбе за свержение правящего дома Ганноверов и восстановление дома Стюартов на британском престоле.

Сегодня все гораздо спокойнее, как в военном, так и в геологическом плане. Однако еще в 20 веке разлом все еще считался активным — то есть мог смещаться. В результате ползучего геологического движения сегодня в Хайленде время от времени случаются землетрясения, хотя они, как правило, довольно слабые.

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