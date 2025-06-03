Гігантська лінія розсікає Шотландію вже сотні мільйонів років: "шрам" змінює наш сучасний світ

Якщо поглянути на будь-який супутниковий знімок Шотландії, можна помітити "гігантський шрам", що проходить по діагоналі через її верхні межі з північного сходу на південний захід. Він є колосальним нагадуванням про те, що дуже мало речей на планеті залишаються незмінними.

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Про це пише IFLScience.

Ця величезна геологічна особливість відома як розлом Грейт-Глен. З наукового погляду, це зсувний розлом — тріщина, створена двома гігантськими блоками земної кори, які ковзали горизонтально повз один одного.

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Гігантська тріщина на тілі Шотландії

Розлом Грейт-Глен виник наприкінці каледонської орогенії, близько 430-390 мільйонів років тому, під час масштабної події горотворення, яка розгорнулася понад 150 мільйонів років тому через стародавні континенти, які повільно стикалися один з одним. У тому числі:

Лаврентія;

Балтики;

Авалонії.

Коли ці масиви суші зіткнулися, їхні краї розкришилися і склалися в гірські хребти й порізані долини. Дослідники відзначають, що розлом акуратно збігається з долиною Грейт-Глен, яка тягнеться від Інвернесса на північному сході до Форт-Вільяма, залишаючи по собі низку дивовижних озер, включно з Лох-Нессом і чудово названим Лох-Лохі.

Астронавт на МКС зробив цей знімок Шотландського нагір'я, на якому видно зону розлому Фото: Черное море

Вплив на географію Шотландії

Автори дослідження зазначають, що ці геологічні події не тільки визначають географію Шотландії, але також і впливають на всю історію людства в регіоні.

Навколо розлому Грейт-Глен країна характеризується суворими умовами та складним рельєфом. Ці чинники сприяли домінуванню шотландських кланів — мережі розширених сімейних груп і громад, які процвітали в цих ізольованих, суворих і важкоконтрольованих анклавах Шотландського нагір'я.

Фактично розлом виступає природним вододілом між Західним нагір'ям і рештою Британії. Він також став важливим стратегічним перехрестям під час кривавих повстань якобітів XVII й XVIII століть. Поки клани й армії боролися за контроль, цей регіон долини був ключовим полем битви в боротьбі за повалення керівного дому Ганноверів і відновлення дому Стюартів на британському престолі.

Сьогодні все набагато спокійніше, як у військовому, так і в геологічному плані. Однак ще у 20 столітті розлом усе ще вважався активним — тобто міг зміщуватися. Унаслідок повзучого геологічного руху сьогодні в Хайленді час від часу трапляються землетруси, хоча вони, як правило, досить слабкі.

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