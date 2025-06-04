Таинственные "губы" в Судане застыли, посылая воздушный поцелуй: его заметили из космоса (фото)

На фотографии Google Earth заметили холмистое образование, расположенное в Судане — структура поразительно напоминает сжатые человеческие губы, посылающие воздушный поцелуй в открытый космос.

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Об этом пишет Live Science.

Интригующее фото было сделано космическими спутниками Google Earth в 2012 году. На снимке изображена загадочная структура, напоминающая человеческие губы. Теперь ученые рассказали, как она, вероятно, образовалась.

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Загадочные "губы" на территории Судана

Поразительный холм имеет длину около 900 метров и ширину около 350 метров в самой широкой точке. Он расположен в штате Западный Дарфур в Судане, примерно в 95 километрах к востоку от границы страны с Чадом.

По словам геоморфолога из Университета Орегона, специализирующегося на динамике ландшафта Джоша Реринга, объект, вероятно, окружен сельскохозяйственными полями и небольшими черными точками — предположительно, деревьями. На спутниковом снимке видно, что сельскохозяйственная земля высохла из-за засухи, а склоны холма имеют розовый оттенок, что подчеркивает его разработанный вид. В то же время на более поздних снимках холм и его окрестности выглядят зелеными и покрыты значительно большим количеством растительности.

Высота и возраст холма неизвестны. Более того, у холмистой структуры нет официального названия, но на Google Maps она обозначена как кемпинг "Landlocked Lips".

Спутниковые фотографии, сделанные в 2025 году, показывают, что образование "сухопутных губ" теперь окружено зелеными полями и имеет увеличенный лесной покров Фото: Google Maps

История образования "губ Судана"

Исследователи не знают наверняка, однако могут сделать некоторые предположения относительно того, как образовалась холмистая структура. По словам Джоша Рединга, похоже, что посередине этой хребтовой линии проходит дайка или узкий блок устойчивой породы, который разрушается медленнее, чем окружающая порода, и поэтому выступает наружу.

Дайки — геологические образования, разделяющие более крупные горизонтальные пласты породы. Чаще всего они образуются в результате вулканической активности или движения тектонических плит, однако также могут возникать в результате осадочных процессов. Впрочем, ученые признают, все еще неясно, каким типом дайки может быть центральная линия этого холма.

Если теория верна, форма и протяженность этого устойчивого блока породы, таким образом, задают масштаб объекта, поскольку менее устойчивая окружающая порода образует наклонную местность с обеих сторон.

К слову, похожие структуры можно найти в пустыне Нью-Мексико и рое даек Маккензи в Юконе, Канада. Однако, не имея возможности изучить образование вблизи, по словам Рединга, эта теория все еще остается лишь предположением.

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