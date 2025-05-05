Глубоко в амазонских лесах скрыта таинственная пирамида: никто не знает, как она появилась (видео)

Гора Серро Эль Коно — одинокий пирамидальный холм неожиданно возвышающийся над перуанскими амазонскими лесами. Происхождение пирамиды все еще остается загадкой для ученых, но коренные народы считают, что холм имеет духовное значение и является воплощением горного духа.

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Об этом пишет Live Science.

Известно, что высота Серро Эль Коно (Cerro El Cono) достигает около 400 метров. Холм расположен в амазонских лесах и круто возвышается над относительно плоским ландшафтом джунглей восточного Перу, что делает его видимым с запада вплоть до Анд в ясный день — на расстоянии около 400 километров.

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Священный горный бог

Исследователи отмечают, что история образования загадочного конусного холма, расположенного на границе Перу и Бразилии, известном как Сьерра-дель-Дивизор, все еще остается тайной для ученых. Любопытно, что горы видны на заднем плане большинства фотографий Серро Эль Коно, однако само образование изолировано от других вершин и имеет необычную пирамидальную форму, что выделяет его на фоне остальной части горного хребта.

Основная проблема изучения одинокого холма в амазонских лесах кроется в его удаленности. В результате некоторые ученые полагают, что Серро Эль Коно, вероятно, является потухшим вулканом, тогда как другие теории предполагают, что это может быть просто необычное скальное образование.

Впрочем, у коренных народов есть свое объяснение появления странной горы посреди амазонских лесов, согласно которому Серро Эль Коно является духовным образованием. Некоторые коренные народы считают вершину "андским Апу", что в переводе означает "горный дух" или "горный бог". В мифологиях Перу, Боливии и Эквадора Апу появился из Земли, чтобы направлять и защищать людей, живущих поблизости.

Тайна древней пирамиды

Впрочем, существует и четвертая теория, согласно которой вершина представляет собой руины пирамиды, построенной древними племенами коренных народов.

Отметим, что Серро Эль Коно расположена рядом с рекой Укаяли, которая является крупным притоком Амазонки. Окружающие джунгли, в свою очередь, являются домом для невероятного количества жизни, в том числе и нескольких уязвимых видов. Например:

гигантские броненосцы (Priodontes maximus);

ягуары (Panthera onca);

различные виды обезьян.

Сама вершина покрыта лесом и является частью большой территории, которая считается приоритетом сохранения биоразнообразия с 1990-х годов. К сожалению, сегодня ученые опасаются, что местная экосистема может подвергнуться деградации из-за инфраструктуры, незаконной вырубки леса и добычи золота. В результате в 2015 году был создан национальный парк Сьерра-дель-Дивизор. Однако недавние исследования показали, что охраняемый парк, увы, не устранил угрозы от незаконной вырубки лесов и браконьерства.

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