Глибоко в амазонських лісах прихована таємнича піраміда: ніхто не знає, як вона з'явилася (відео)

Гора Серро Ель Коно — самотній пірамідальний пагорб, що несподівано височіє над перуанськими амазонськими лісами. Походження піраміди все ще залишається загадкою для вчених, але корінні народи вважають, що пагорб має духовне значення і є втіленням гірського духу.

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Про це пише Live Science.

Відомо, що висота Серро Ель Коно (Cerro El Cono) сягає близько 400 метрів. Пагорб розташований в амазонських лісах і круто підноситься над відносно плоским ландшафтом джунглів східного Перу, що робить його видимим із заходу аж до Анд у ясний день — на відстані близько 400 кілометрів.

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Священний гірський бог

Дослідники зазначають, що історія утворення загадкового конусного пагорба, розташованого на кордоні Перу і Бразилії, відомого як Сьєрра-дель-Дівізор, все ще залишається таємницею для вчених. Цікаво, що гори видно на задньому плані більшості фотографій Серро Ель Коно, проте саме утворення ізольоване від інших вершин і має незвичну пірамідальну форму, що виділяє його на тлі решти гірського хребта.

Основна проблема вивчення самотнього пагорба в амазонських лісах криється в його віддаленості. У результаті деякі вчені вважають, що Серро Ель Коно, ймовірно, є згаслим вулканом, тоді як інші теорії припускають, що це може бути просто незвичайне скельне утворення.

Утім, у корінних народів є своє пояснення появи дивної гори посеред амазонських лісів, згідно з яким Серро Ель Коно є духовним утворенням. Деякі корінні народи вважають вершину "андським Апу", що в перекладі означає "гірський дух" або "гірський бог". У міфологіях Перу, Болівії та Еквадору Апу з'явився із Землі, щоб спрямовувати й захищати людей, які живуть поблизу.

Таємниця стародавньої піраміди

Утім, існує і четверта теорія, згідно з якою вершина являє собою руїни піраміди, побудованої древніми племенами корінних народів.

Зазначимо, що Серро Ель Коно розташована поруч із річкою Укаялі, яка є великою притокою Амазонки. Навколишні джунглі, своєю чергою, є домівкою для неймовірної кількості життя, зокрема й кількох вразливих видів. Наприклад:

гігантські броненосці (Priodontes maximus);

ягуари (Panthera onca);

різні види мавп.

Сама вершина вкрита лісом і є частиною великої території, яка вважається пріоритетом збереження біорізноманіття з 1990-х років. На жаль, сьогодні вчені побоюються, що місцева екосистема може зазнати деградації через інфраструктуру, незаконне вирубування лісу і видобуток золота. У результаті 2015 року було створено національний парк Сьєрра-дель-Дівізор. Однак недавні дослідження засвідчили, що парк, який охороняється, на жаль, не усунув загрози від незаконного вирубування лісів і браконьєрства.

Раніше Фокус писав про те, що чому на річці Амазонці немає жодного мосту: вчені назвали головну причину.