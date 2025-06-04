Таємничі "губи" у Судані застигли, посилаючи повітряний поцілунок: його помітили з космосу (фото)

На світлині Google Earth помітили горбисте утворення, розташоване у Судані — структура разюче нагадує стиснуті людські губи, що посилають повітряний поцілунок у відкритий космос.

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Про це пише Live Science.

Загадкове фото було зроблено космічними супутниками Google Earth у 2012 році. На знімку зображена загадкова структура, що нагадує людські губи. Тепер учені розповіли, як вона, ймовірно, утворилася.

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Загадкові "губи" на території Судану

Дивовижний пагорб має довжину близько 900 метрів і ширину близько 350 метрів у найширшій точці. Він розташований у штаті Західний Дарфур у Судані, приблизно за 95 кілометрів на схід від кордону країни з Чадом.

За словами геоморфолога з Університету Орегону, що спеціалізується на динаміці ландшафту, Джоша Рерінга, об'єкт, імовірно, оточений сільськогосподарськими полями та невеликими чорними крапками — імовірно, деревами. На супутниковому знімку видно, що сільськогосподарська земля висохла через посуху, а схили пагорба мають рожевий відтінок, що підкреслює його розроблений вигляд. Водночас на пізніших знімках пагорб і його околиці виглядають зеленими й вкриті значно більшою кількістю рослинності.

Висота і вік пагорба невідомі. Ба більше, у горбистої структури немає офіційної назви, але на Google Maps вона позначена як кемпінг "Landlocked Lips".

Супутникові фотографії, зроблені 2025 року, показують, що утворення "сухопутних губ" тепер оточене зеленими полями і має збільшений лісовий покрив Фото: Google Maps

Історія утворення "губ Судану"

Дослідники не знають напевно, проте можуть зробити деякі припущення щодо того, як утворилася горбиста структура. За словами Джоша Редінга, схоже, що посередині цієї хребтової лінії проходить дайка або вузький блок стійкої породи, який руйнується повільніше, ніж навколишня порода, і тому виступає назовні.

Дайки — геологічні утворення, що розділяють більші горизонтальні пласти породи. Найчастіше вони утворюються внаслідок вулканічної активності або руху тектонічних плит, проте також можуть виникати внаслідок осадових процесів. Утім, вчені визнають, все ще неясно, яким типом дайки може бути центральна лінія цього пагорба.

Якщо теорія правильна, форма і протяжність цього стійкого блоку породи, таким чином, задають масштаб об'єкта, оскільки менш стійка навколишня порода утворює похилу місцевість з обох боків.

До слова, схожі структури можна знайти в пустелі Нью-Мексико і рої дайок Маккензі в Юконі, Канада. Однак, не маючи можливості вивчити утворення зблизька, за словами Редінга, ця теорія все ще залишається лише припущенням.

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