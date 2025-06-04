Как "выращивать дерево в духовке": что-то высасывает влагу из почвы в Амазонки, уничтожая леса

Исследователи только что обнаружили, что добыча золота в Амазонии высасывает из земли так много воды, что для выживания растительности становится слишком жарко и сухо. По сути, действия человека буквально создают среду, в которой деревья просто не могут расти.

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Об этом говорится в журнале Communications Earth & Environment, пишет Live Science.

В последние годы ученые то и дело предупреждают о климатическом кризисе, нависшем над планетой. В результате мир уже столкнулся с невероятными волнами жары и засухи, а приземная и океаническая температура неуклонно растет. Однако есть и другие факторы, влияющие на климат Земли: например, парниковые выбросы и добыча полезных ископаемых лишь усугубляют ситуацию.

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Добыча золота в Амазонке

Данные нового исследования указывают на то, добыча золота буквально высасывает из земли всю влагу, создавая среду, в которой деревья попросту не могут произрастать. Но даже это еще не все. Добыча золота также ухудшает почву и удерживает в ней тепло — все это создает экстремальные условия, в которых не способны выжить даже саженцы.

По словам соавтора исследования, профессора наук о Земле и экологических исследований в Колледже литературы, искусств и наук Дорнсайфа при Университете Южной Калифорнии Джоша Уэста, по сути, это очень похоже на то, как "пытаться вырастить дерево в духовке".

На добычу золота приходится почти 10% вырубки лесов в Амазонии, и эта цифра, как показывают исследования, значительно увеличивается. По данным Amazon Mining Watch, площадь земель в Амазонии, используемых для добычи золота, удвоилась с 2018 года из-за резкого роста цен на драгоценный металл. В 2023 году, по оценкам, на золото добывалось около 13 000 квадратных километров.

Влияние добычи золота на ландшафт

Данные нового исследования указывают на то, что влияние добычи золота на ландшафт разрушительно: температура почвы достигает 60 градусов по Цельсию, а слой сухого песка составляет несколько метров, естественная регенерация земли практически невозможна, за исключением районов вблизи источников воды.

В ходе анализа ученые пытались выяснить, почему деревья не вырастают снова на землях, на которых добывалось золото. Ученые изучили два заброшенных участка добычи в регионе Мадре-де-Диос на юго-востоке Перу. Эта горнодобывающая практика, используемая на участках, в основном осуществляемая мелкими предприятиями, использует драгу, которой требуются большие объемы воды для всасывания осадка и песка из русел рек и ручьев в поисках золотых частиц.

По словам ведущего автора исследования исследователя из Центра климатических исследований Вудвелла Абры Эствуд, эффект "водяных пушек" заключается в том, что они смывают глинистую и богатую питательными веществами верхнюю почву. Ландшафт превращается в сухие пруды, некоторые размером с футбольное поле, окруженные насыпями песка высотой до 7 метров.

Добыча золота иссушает почву Амазонки Фото: NASA

Добыча золота высасывает влагу из недр Земли

В новом исследовании команда использовала несколько технологий, в том числе:

методы дистанционного зондирования;

анализ электрического сопротивления — измеряет, насколько легко влага перемещается через почву;

измерение свойств почвы;

тепловизионные камеры для оценки воздействия добычи на землю.

Ученые обнаружили, что отходы добычи действуют как сито, позволяя воде просачиваться намного быстрее, чем в первичных лесных почвах — около 15 метров в день в сравнении с всего лишь 0,074 в день в лесу. Это оставляет почву с меньшим количеством влаги и большим количеством тепла, что лишь усугубляется отсутствием тени из-за вырубки лесов, что делает практически невозможным укоренение новых корней. Фактически, ученые наблюдают, как пересаженные саженцы "просто умирают".

Однако области вблизи краев сухих прудов и в низинных зонах имеют более высокую влажность почвы, более низкие температуры и, следовательно, лучшую естественную регенерацию.

Масштабы проблемы

В ходе исследования ученые также попытались оценить масштаб проблемы. Команда обнаружила, что в период с 1980 по 2017 год мелкомасштабная добыча уничтожила более 950 квадратных километров тропических лесов и площади продолжают лишь расти. В результате местное биоразнообразие и территории коренных народов лишь продолжают приходить в упадок.

Как удержать воду в почве

Команда также предложила несколько конкретных рекомендаций по перепроектированию ландшафта и улучшению удержания воды в затронутых районах. Первым шагом будет заполнение прудов для добычи полезных ископаемых, чтобы восстановить ровную местность. Это приблизит корни деревьев к грунтовым водам, увеличит удержание влаги и стимулирует регенерацию растений. Затем следует восстановить верхний слой почвы.

Однако ученые предупреждают, что эти действия сталкиваются со значительными финансовыми логистическими и даже политическими проблемами. Незаконная добыча золота влияет на многие регионы Амазонки, включая Перу, Бразилию, Суринам и Гайану.

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