Як "вирощувати дерево в духовці": щось висмоктує вологу з ґрунту в Амазонці, знищуючи ліси

Дослідники щойно виявили, що видобуток золота в Амазонії висмоктує із землі так багато води, що для виживання рослинності стає надто спекотно і сухо. По суті, дії людини буквально створюють середовище, в якому дерева просто не можуть рости.

Related video

Про це йдеться в журналі Communications Earth & Environment, пише Live Science.

Останніми роками вчені раз у раз попереджають про кліматичну кризу, що нависла над планетою. У результаті світ уже зіткнувся з неймовірними хвилями спеки та посухи, а приземна й океанічна температура неухильно зростає. Однак є й інші чинники, що впливають на клімат Землі: наприклад, парникові викиди й видобуток корисних копалин лише погіршують ситуацію.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Видобуток золота в Амазонці

Дані нового дослідження вказують на те, що видобуток золота буквально висмоктує із землі всю вологу, створюючи середовище, в якому дерева просто не можуть рости. Але навіть це ще не все. Видобуток золота також погіршує ґрунт і утримує в ньому тепло — все це створює екстремальні умови, в яких не здатні вижити навіть саджанці.

За словами співавтора дослідження, професора наук про Землю та екологічних досліджень у Коледжі літератури, мистецтв і наук Дорнсайфа при Університеті Південної Каліфорнії Джоша Веста, по суті, це дуже схоже на те, як "намагатися виростити дерево в духовці".

На видобуток золота припадає майже 10% вирубки лісів в Амазонії, і ця цифра, як показують дослідження, значно збільшується. За даними Amazon Mining Watch, площа земель в Амазонії, використовуваних для видобутку золота, подвоїлася з 2018 року через різке зростання цін на дорогоцінний метал. У 2023 році, за оцінками, на золото видобувалося близько 13 000 квадратних кілометрів.

Вплив видобутку золота на ландшафт

Дані нового дослідження вказують на те, що вплив видобутку золота на ландшафт є руйнівним: температура ґрунту сягає 60 градусів за Цельсієм, а шар сухого піску становить кілька метрів, природна регенерація землі практично неможлива, за винятком районів поблизу джерел води.

Під час аналізу вчені намагалися з'ясувати, чому дерева не виростають знову на землях, на яких видобувалося золото. Вчені вивчили дві покинуті ділянки видобутку в регіоні Мадре-де-Діос на південному сході Перу. Ця гірничодобувна практика, яка використовується на ділянках, в основному здійснюється дрібними підприємствами, використовує драгу, якій потрібні великі обсяги води для всмоктування осаду і піску з річищ річок і струмків у пошуках золотих частинок.

За словами провідного автора дослідження дослідника з Центру кліматичних досліджень Вудвелла Абри Ествуд, ефект "водяних гармат" полягає в тому, що вони змивають глинистий і багатий на поживні речовини верхній ґрунт. Ландшафт перетворюється на сухі ставки, деякі розміром із футбольне поле, оточені насипами піску заввишки до 7 метрів.

Видобуток золота висушує ґрунт Амазонки Фото: NASA

Видобуток золота висмоктує вологу з надр Землі

У новому дослідженні команда використовувала кілька технологій, зокрема:

методи дистанційного зондування;

аналіз електричного опору — вимірює, наскільки легко волога переміщується через ґрунт;

вимірювання властивостей ґрунту;

тепловізійні камери для оцінки впливу видобутку на землю.

Вчені виявили, що відходи видобутку діють як сито, даючи змогу воді просочуватися набагато швидше, ніж у первинних лісових ґрунтах — близько 15 метрів на день, як порівняти з усього лише 0,074 на день у лісі. Це залишає ґрунт з меншою кількістю вологи й великою кількістю тепла, що лише посилюється відсутністю тіні через вирубку лісів, що робить практично неможливим укорінення нових коренів. Фактично, вчені спостерігають, як пересаджені саджанці "просто вмирають".

Однак області поблизу країв сухих ставків і в низинних зонах мають вищу вологість ґрунту, нижчі температури та, отже, кращу природну регенерацію.

Масштаби проблеми

Під час дослідження вчені також спробували оцінити масштаб проблеми. Команда виявила, що в період з 1980 по 2017 рік дрібномасштабний видобуток знищив понад 950 квадратних кілометрів тропічних лісів і площі продовжують лише зростати. У результаті місцеве біорізноманіття і території корінних народів лише продовжують занепадати.

Як утримати воду в ґрунті

Команда також запропонувала кілька конкретних рекомендацій щодо перепроєктування ландшафту і поліпшення утримання води в порушених районах. Першим кроком буде заповнення ставків для видобутку корисних копалин, щоб відновити рівну місцевість. Це наблизить коріння дерев до ґрунтових вод, збільшить утримання вологи й стимулює регенерацію рослин. Потім слід відновити верхній шар ґрунту.

Однак науковці попереджають, що ці дії стикаються зі значними фінансовими логістичними та навіть політичними проблемами. Незаконний видобуток золота впливає на багато регіонів Амазонки, включно з Перу, Бразилією, Суринамом і Гаяною.

Раніше Фокус писав про те, що знайдено найбільше у світі джерело міді, золота і срібла.