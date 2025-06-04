Землю трясло на протяжении целых девяти дней: ученые наконец-то обнаружили аномалию

Ученые впервые напрямую наблюдали за странным сейсмическим событием, которое сотрясало всю планету на протяжении девяти дней несколько лет назад. Также экспертам удалось окончательно подтвердить причину этого загадочного землетрясения.

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Об этом сообщает LiveScience.

Исследование показало, что гигантские волны, одна из которых была высотой 200 метров, вошли во фьорд Диксон в Восточной Гренландии. Они качались там на протяжении девяти дней, посылая сейсмические волны, которые отражались от коры планеты.

Ученые понятия не имели, что происходит до тех пор, пока наземные и спутниковые снимки не вывели на след к предполагаемому виновнику – оползней во фьорде. Обрушившиеся вниз оползни подняли волны, известные как сейши или стоячие волны. Они появились из-за таяния ледника за фьордом, что было вызвано изменением климата. До этого времени у ученых не было прямых доказательств существования подобных волн.

Теперь же теорию удалось подтвердить с помощью спутника, который отслеживал воду на поверхности океана.

Изменение климата порождает новые, невиданные экстремальные явления. Эти экстремальные явления изменяются быстрее всего в отдаленных районах, таких как Арктика, где наши возможности измерения их с помощью физических датчиков ограничены. Это исследование показывает, как мы можем использовать следующее поколение технологий спутникового наблюдения за Землей для изучения этих процессов”, - говорит ведущий автор исследования из Оксфордского университета Томас Монахан.

Обычно цунами изучаются с помощью метода, который называется спутниковой телеметрией. Метод заключается в отправке радиолокационных импульсов на поверхность океана с орбиты Земли для измерения высоты волны.

Но проблема заключалась в том, что у спутников существуют пробелы в покрытии, а их приборы не могут измерить разницу в высоте волны в ограниченных областях, таких как внутри фьорда.

Для того, чтобы подтвердить существование сейш, ученые использовали данные от нового спутника Surface Water and Ocean Topography (SWOT). Он был запущен еще в 2022 году для картирования 90% воды по всей поверхности океана.

Данные SWOT показали две волны, которые двигались во фьорде. Также данные о погоде и приливах позволили ученым реконструировать волны и окончательно связать их с загадочными сейсмическими сигналами.

“Мы сможем получить новое представление об экстремальных явлениях в океане, таких как цунами, штормовые нагоны и волны-аномалии. Однако, чтобы извлечь максимальную пользу из этих данных, нам нужно будет внедрять инновации и использовать как машинное обучение, так и наши знания физики океана для интерпретации наших новых результатов”, - подытожил соавтор исследования, профессор инженерных наук Оксфордского университета Томас Эдкок.

Напомним, ураганы, цунами и извержения вулканов станут более частыми. Результаты нового исследования показывают, что стихийные бедствия на Земле значительно ускоряют потерю биоразнообразия — под угрозой тысячи видов.