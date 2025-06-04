Землю трясло протягом цілих дев'яти днів: учені нарешті виявили аномалію

Учені вперше безпосередньо спостерігали за дивною сейсмічною подією, яка стрясала всю планету протягом дев'яти днів кілька років тому. Також експертам вдалося остаточно підтвердити причину цього загадкового землетрусу.

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Про це повідомляє LiveScience.

Дослідження показало, що гігантські хвилі, одна з яких була заввишки 200 метрів, увійшли у фіорд Діксон у Східній Гренландії. Вони хиталися там протягом дев'яти днів, посилаючи сейсмічні хвилі, які відбивалися від кори планети.

Вчені й гадки не мали, що відбувається доти, доки наземні та супутникові знімки не вивели на слід до передбачуваного винуватця — зсувів ґрунту у фіорді. Зсуви ґрунту, що обрушилися вниз, підняли хвилі, відомі як сейші або стоячі хвилі. Вони з'явилися через танення льодовика за фіордом, що було викликано зміною клімату. До цього часу у вчених не було прямих доказів існування подібних хвиль.

Тепер же теорію вдалося підтвердити за допомогою супутника, який відстежував воду на поверхні океану.

Зміна клімату породжує нові, небачені екстремальні явища. Ці екстремальні явища змінюються найшвидше у віддалених районах, таких як Арктика, де наші можливості вимірювання їх за допомогою фізичних датчиків обмежені. Це дослідження показує, як ми можемо використовувати наступне покоління технологій супутникового спостереження за Землею для вивчення цих процесів", — говорить провідний автор дослідження з Оксфордського університету Томас Монахан.

Зазвичай цунамі вивчають за допомогою методу, який називається супутниковою телеметрією. Метод полягає у надсиланні радіолокаційних імпульсів на поверхню океану з орбіти Землі для вимірювання висоти хвилі.

Але проблема полягала в тому, що в супутників є прогалини в покритті, а їхні прилади не можуть виміряти різницю у висоті хвилі в обмежених областях, як-от усередині фіорду.

Для того, щоб підтвердити існування сейш, учені використовували дані від нового супутника Surface Water and Ocean Topography (SWOT). Він був запущений ще 2022 року для картування 90% води по всій поверхні океану.

Дані SWOT показали дві хвилі, які рухалися у фіорді. Також дані про погоду і припливи дали змогу вченим реконструювати хвилі й остаточно пов'язати їх із загадковими сейсмічними сигналами.

"Ми зможемо отримати нове уявлення про екстремальні явища в океані, як-от цунамі, штормові наганяння і хвилі-аномалії. Однак, щоб отримати максимальну користь із цих даних, нам потрібно буде впроваджувати інновації та використовувати як машинне навчання, так і наші знання фізики океану для інтерпретації наших нових результатів", — підсумував співавтор дослідження, професор інженерних наук Оксфордського університету Томас Едкок.

Нагадаємо, урагани, цунамі та виверження вулканів стануть частішими. Результати нового дослідження показують, що стихійні лиха на Землі значно прискорюють втрату біорізноманіття — під загрозою тисячі видів.