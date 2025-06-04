Потеря всего одного вида деревьев станет сокрушительном ударом для Земли: о чем речь

Новое исследование показывает, что даже самые почитаемые древесные растения находятся в серьезной опасности, включая большинство видов — от возвышающихся до прибрежных секвой до сосен и елей эпохи динозавров.

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Об этом говорится в журнале Plants, People, Planet, пишет Science Alert.

Однако теперь ученые считают, что потеря этих видов станет не просто ударом для местных лесов, но фактически ее можно будет считать "сокрушительным ударом" для целых экосистем.

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Треть всех деревьев Земли в зоне риска

Исследование 2021 года, посвященное состоянию деревьев мира, сделало поразительное открытие: треть всех видов деревьев уже находится на грани исчезновения. В общей сложности, по данным ученых, под угрозой исчезновения находятся около 17 500 видов деревьев. Для сравнения, это более чем вдвое превышает количество всех находящихся под угрозой исчезновения млекопитающих, птиц, земноводных и рептилий.

Некоторые виды деревьев настолько редки, что сохранилась лишь одна известная особь, например, одиночная пальма Hyophorbe amaricaulis на Маврикии.

Последнее предупреждение человечеству

В последующем исследовании 2022 года те же исследователи выпустили "предупреждение человечеству" о далеко идущих последствиях потери этих деревьев, поддержанное 45 другими учеными из 20 разных стран.

В своей работе соавтор исследования, биолог-эколог Малин Риверс из Botanic Gardens Conservation International с коллегами описали многочисленные последствия, которые эти потери окажут на нашу экономику, средства к существованию и продовольствие. В том числе:

утрата урожая фруктов, орехов и лекарств, получаемых с деревьев;

утрата ресурсов для дров;

утрата источника пищи и дохода.

В целом, деревья ежегодно приносят в мировую экономику около 1,3 триллиона долларов США, однако мы уничтожаем миллиарды из них каждый год, расчищая огромные участки земли для сельского хозяйства и развития.

Дерево — крошечный мир, кишащий жизнью

Деревья — крохотный мир, кишащий всевозможными одноклеточными и многоклеточными формами жизни, включая другие растения, грибы, бактерии и животных. После гибели дерева весь этот мир также умирает, а сами деревья часто образуют поддерживающую основу для всей сети жизни вокруг них.

Фактически, половина всех животных и растений мира зависят от древесных местообитаний. Как и во всех живых системах, потеря разнообразия делает весь беспорядок живых связей более уязвимым. Это происходит потому, что меньшее разнообразие означает меньшее разнообразие в иммунном ответе, в генах и реакциях на условия окружающей среды, что означает меньшие шансы на выживание во многих угрозах, бьющие по сложной сети взаимодействий, которая является жизнью на Земле.

Исследователи также обнаружили, что некоторые виды деревьев обеспечивают уникальные взаимодействия, а потому попросту не могут быть заменены другими видами. К ним относятся деревья драконовой крови (Dracaena cinnabari), оставшиеся от древних лесов олигоцена и являющиеся домом для многих других видов, которые полностью зависят от них, включая многие другие растения и опыляющих их гекконов. Ученые пришли к выводу, исчезновение одного вида может вызвать огромный эффект домино во всем остальном, что с ним взаимодействует, даже если они уже редки.

Крупные хранилища углерода на Земле

Не секрет, что деревья также тесно связаны с почвой, атмосферой и погодой Земли — они очищают воздух, производят кислород и вызывают дожди. Кроме того, деревья считаются крупнейшими хранителями углерода — на их долю приходится около половины проблемного углерода, а также около трех четвертей доступной пресной воды в мире. Простыми словами, потеря достаточно го количества деревьев приведет к проблемам в углеродном цикле, а также круговороте воды и питательных веществ на Земле.

Ранее Фокус писал о том, что что-то высасывает влагу из почвы в Амазонки, уничтожая леса.