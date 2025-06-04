Втрата всього одного виду дерев стане нищівним ударом для Землі: про що йдеться

Нове дослідження показує, що навіть найшанованіші деревні рослини перебувають у серйозній небезпеці, включно з більшістю видів — від секвой, що підіймаються до прибережних секвой, до сосен і ялин епохи динозаврів.

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Про це йдеться в журналі Plants, People, Planet, пише Science Alert.

Однак тепер учені вважають, що втрата цих видів стане не просто ударом для місцевих лісів, але фактично її можна буде вважати "нищівним ударом" для цілих екосистем.

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Третина всіх дерев Землі в зоні ризику

Дослідження 2021 року, присвячене стану дерев світу, зробило дивовижне відкриття: третина всіх видів дерев уже перебуває на межі зникнення. Загалом, за даними вчених, під загрозою зникнення перебувають приблизно 17 500 видів дерев. Для порівняння, це більш ніж удвічі перевищує кількість усіх ссавців, птахів, земноводних і рептилій, які перебувають під загрозою зникнення.

Деякі види дерев настільки рідкісні, що збереглася лише одна відома особина, наприклад, окрема пальма Hyophorbe amaricaulis на Маврикії.

Останнє попередження людству

У подальшому дослідженні 2022 року ті самі дослідники випустили "попередження людству" про далекосяжні наслідки втрати цих дерев, підтримане 45 іншими вченими з 20 різних країн.

У своїй роботі співавторка дослідження, біологиня-екологиня Малін Ріверс із Botanic Gardens Conservation International з колегами описали численні наслідки, які ці втрати матимуть на нашу економіку, засоби для існування і продовольство. У тому числі:

втрата врожаю фруктів, горіхів і ліків, одержуваних із дерев;

втрата ресурсів для дров;

втрата джерела їжі та доходу.

Загалом дерева щорічно приносять у світову економіку близько 1,3 трильйона доларів США, проте ми знищуємо мільярди з них щороку, розчищаючи величезні ділянки землі для сільського господарства та розвитку.

Дерево — крихітний світ, що кишить життям

Дерева — крихітний світ, що кишить всілякими одноклітинними й багатоклітинними формами життя, включно з іншими рослинами, грибами, бактеріями й тваринами. Після загибелі дерева весь цей світ також помирає, а самі дерева часто утворюють підтримуючу основу для всієї мережі життя навколо них.

Фактично, половина всіх тварин і рослин світу залежать від деревних місцезростань. Як і у всіх живих системах, втрата різноманітності робить увесь безлад живих зв'язків вразливішим. Це відбувається тому, що менша різноманітність означає меншу різноманітність в імунній відповіді, в генах і реакціях на умови навколишнього середовища, що означає менші шанси на виживання в багатьох загрозах, які б'ють складною мережею взаємодій, яка є життям на Землі.

Дослідники також виявили, що деякі види дерев забезпечують унікальні взаємодії, а тому просто не можуть бути замінені іншими видами. До них відносяться дерева драконової крові (Dracaena cinnabari), що залишилися від стародавніх лісів олігоцену, які є домівкою для багатьох інших видів, що повністю залежать від них, включно з багатьма іншими рослинами та геконами, що їх запилюють. Вчені дійшли висновку, що зникнення одного виду може викликати величезний ефект доміно в усьому іншому, що з ним взаємодіє, навіть якщо вони вже рідкісні.

Великі сховища вуглецю на Землі

Не секрет, що дерева також тісно пов'язані з ґрунтом, атмосферою і погодою Землі — вони очищають повітря, виробляють кисень і викликають дощі. Крім того, дерева вважаються найбільшими зберігачами вуглецю — на їхню частку припадає близько половини проблемного вуглецю, а також близько трьох чвертей доступної прісної води у світі. Простими словами, втрата достатньої кількості дерев призведе до проблем у вуглецевому циклі, а також колообігу води та поживних речовин на Землі.

Раніше Фокус писав про те, що щось висмоктує вологу з ґрунту в Амазонці, знищуючи ліси.