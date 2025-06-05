Крупнейший медный рудник на Земле: к чему привела ежегодная добыча 381 000 тонн металла

Шахта Morenci оставалась одним из крупнейших медных рудников во всем мире в течение длительного времени: более 150 лет люди добывали здесь металл, оставив после себя территорию размером с город с огромными карьерами.

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Об этом пишет IFLScience.

Однако история Morenci — это не только безжизненная геология. Эта земля также была сформирована мощной человеческой борьбой, от ожесточенных трудовых споров до растущей зеленой революции.

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Один из крупнейших медных рудников в мире

Шахта Morenci — крупнейший медный рудник в США и один из крупнейших в мире. По данным NASA, по состоянию на 2007 год работы велись круглосуточно, а ежегодная добыча составила более 381 000 тонн ценных металлов.

Рудник расположен в сельском округе Гринли в Аризоне и занимает около 24 970 гектаров — включая 20 760 гектаров платных земель и 4 208 гектаров незапатентованных горных отводов. Ландшафт шахты характеризуется марсианской красной почвой, изрытой глубокими чашами и гигантскими курганами со ступенчатыми, слоистыми сторонами, похожими на сиденья древнего амфитеатра.

Его геологическая история насчитывает миллионы лет, но особенно насыщенными событиями были события в прошлом столетии.

Вид с воздуха на крупнейший медный рудник в Северной Америке — карьер Morenci Mine Фото: Shutterstock

История шахты Morenci

После глобальных рецессий конца 1970-х и 1980-х годов цены на медь резко упали, и управляющая компания Phelps Dodge решила уволить тысячи рабочих. Местная экономика сильно зависела от шахты, а потому местное сообщество сильно пострадало, а почти половина населения Клифтона потеряла работу.

Переговоры между корпорацией и профсоюзами провалились, что привело к Великой забастовке медников Аризоны в период с июня 1983 года по февраль 1986 года. В тот период Phelps Dodge заняла жесткую позицию, наняв замещающих рабочих, не состоящих в профсоюзе.

События достигли апогея 8 августа 1983 года, когда шахта была вновь открыта с использованием труда забастовщиков. Тысячи рабочих заблокировали ворота в знак протеста, вынудив компанию временно закрыть шахту и согласиться на 10-дневный период охлаждения.

В конечном итоге шахта снова открылась под усиленной охраной со стороны властей, с привлечением 350 солдат Национальной гвардии, 425 государственных патрульных и 160 снайперов SWAT, чтобы обеспечить прибытие замещающих рабочих. Исследователи отмечают, что наследие забастовки все еще можно в районе сегодня, а добыча здесь все еще продолжается совершенно новыми способами.

Эксперты отмечают, что вся медь, которую можно было легко извлечь из рудника, была извлечена, однако теперь интерес к руднику возродился из-за политики нового президента США Дональда Трампа. Медь является ключевым ингредиентом во многих компонентах электромобилей и технологиях возобновляемой энергии, что позиционирует металл для значительного всплеска спроса.

С помощью новых технологий компании изучают новые способы отделения меди от халькопирита, минерала сульфида меди и железа, который обычно считается сложным для обработки. На данный момент им удалось получить 100 000 тонн меди с использованием методов "выщелачивания сульфида". Цель производства к 2030 году составляет 400 000 тонн.

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