Величайший рудник планеты: вулканы на Гавайях полны золота из самого сердца Земли

Исследователи обнаружили, что гавайские вулканы извергают золото, которое пришло прямо из самого сердца планеты — земного ядра. Открытие ученых ставит под сомнение давнее утверждение о том, что ядро Земли геохимически изолировано.

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Об этом пишет IFLScience.

Предыдущие исследования уже показали, что более 99,999% золотого запаса планеты заперто в металлическом ядре Земли, погребенном под 3000 километров твердой породы. Время от времени вулканические извержения дают ученым некое представление о том, что происходит глубоко под нашими ногами.

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Вулканы на Гавайях выбрасывают золото из недр Земли

В недавнем исследовании ученые из Геттингенского университета в Германии изучили геологию древних пород на Гавайях, которые были образованы из лавы, извергнувшейся из вулкана, прежде чем остыть в твердый материал. Результаты удивили ученых и показали, что порода была богата золотом и целым набором других любопытных металлов.

По словам автора статьи и геохимика Нильса Месслинга, когда появились первые результаты, они с коллегами поняли, что "буквально наткнулись на золото". Отметим, что золото на самом деле вовсе не являлось центром данного исследования, вместо этого они сосредоточились на изучении определенного изотопа серебристо-белого металла рутения, 100Ru, который немного более распространен в металлическом ядре Земли, чем в ее коре.

Новый метод поиска золота

Ранее это изменение уровней 100Ru было настолько малым, что его невозможно было обнаружить. Однако теперь ученые разработали совершенно новый метод, достаточно чувствительный для того, чтобы измерить его. Результаты анализа выявили необычно высокую концентрацию 100Ru в поверхностных породах, что указывает на то, что лава перенесла материал из глубины Земли на поверхность.

По словам Месслинга, их с коллегами данные указывают на то, что материал из земного ядра, в том числе и золото и другие драгоценные металлы, просачиваются в мантию Земли выше. По словам другого автора статьи, профессора Маттиаса Вильбольда, результаты их с коллегами работы также бросают вызов давнему утверждению о том, что земное ядро на самом деле не так геохимически изолировано, как считалось ранее.

Великая сокровищница Земли

Команда отмечает, что теперь они также могут доказать, что огромные объемы перегретого мантийного материала — несколько сотен квадриллионов метрических тонн породы — берут начало на границе ядра и мантии и поднимаются на поверхность Земли, образуя океанические острова, такие как Гавайи.

Это открытие важно, поскольку о земном ядре все еще известно слишком мало, особенно, когда речь идет о его внутреннем строении — оно все еще остается полной загадкой. Данные указывают, что оно действительно скрыто в недрах Земли и оно металлическое — увы, это все, что нам известно наверняка. Ученые до сих пор спорят о том, из чего оно состоит.

Вход в "сокровищницу" Земли скрыт в Антарктиде

Гавайи не уникальны в этом отношении. Гора Эребус, самый высокий действующий вулкан в Антарктиде и самый южный действующий вулкан в мире, как известно, выплевывает порывы газа, которые наполнены крошечными кристаллами металлического золота, не более 20 микрометров.

Предыдущие оценки показали, что всего за один день вулкан выбрасывает около 80 граммов золота. Золотая пыль разлетается далеко и широко. Исследователи Антарктиды обнаружили следы золота в окружающем воздухе на расстоянии до 1000 километров от вулкана.

Ранее Фокус писал о том, что на Гавайях заметили 300-метровую огненную струю: самый активный "гигант" планеты пробудился.