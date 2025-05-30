Найбільша копальня планети: вулкани на Гаваях сповнені золота із самого серця Землі

Дослідники виявили, що гавайські вулкани вивергають золото, яке прийшло прямо з самого серця планети — земного ядра. Відкриття вчених ставить під сумнів давнє твердження про те, що ядро Землі геохімічно ізольоване.

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Про це пише IFLScience.

Попередні дослідження вже показали, що понад 99,999% золотого запасу планети замкнено в металевому ядрі Землі, похованому під 3000 кілометрів твердої породи. Час від часу вулканічні виверження дають вченим певне уявлення про те, що відбувається глибоко під нашими ногами.

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Вулкани на Гаваях викидають золото з надр Землі

У недавньому дослідженні вчені з Геттінгенського університету в Німеччині вивчили геологію стародавніх порід на Гаваях, які були утворені з лави, що виверглася з вулкана, перш ніж охолонути у твердий матеріал. Результати здивували вчених і показали, що порода була багата золотом і цілим набором інших цікавих металів.

За словами автора статті та геохіміка Нільса Месслінга, коли з'явилися перші результати, вони з колегами зрозуміли, що "буквально натрапили на золото". Зазначимо, що золото насправді зовсім не було центром цього дослідження, натомість вони зосередилися на вивченні певного ізотопу сріблясто-білого металу рутенію, 100Ru, який трохи поширеніший у металічному ядрі Землі, ніж у її корі.

Новий метод пошуку золота

Раніше ця зміна рівнів 100Ru була настільки малою, що її неможливо було виявити. Однак тепер вчені розробили абсолютно новий метод, досить чутливий для того, щоб виміряти його. Результати аналізу виявили незвично високу концентрацію 100Ru в поверхневих породах, що вказує на те, що лава перенесла матеріал із глибини Землі на поверхню.

За словами Месслінга, їхні з колегами дані вказують на те, що матеріал із земного ядра, зокрема й золото та інші дорогоцінні метали, просочуються в мантію Землі вище. За словами іншого автора статті, професора Маттіаса Вільбольда, результати їхньої з колегами роботи також кидають виклик давньому твердженню про те, що земне ядро насправді не таке геохімічно ізольоване, як вважалося раніше.

Велика скарбниця Землі

Команда зазначає, що тепер вони також можуть довести, що величезні обсяги перегрітого мантійного матеріалу — кілька сотень квадрильйонів метричних тонн породи — беруть початок на кордоні ядра і мантії та підіймаються на поверхню Землі, утворюючи океанічні острови, такі як Гаваї.

Це відкриття важливе, оскільки про земне ядро все ще відомо надто мало, особливо, коли йдеться про його внутрішню будову — воно все ще залишається повною загадкою. Дані вказують, що воно дійсно приховано в надрах Землі й воно металеве — на жаль, це все, що нам відомо напевно. Вчені досі сперечаються про те, з чого воно складається.

Вхід до "скарбниці" Землі прихований в Антарктиді

Гаваї не унікальні в цьому відношенні. Гора Еребус, найвищий діючий вулкан в Антарктиді та найпівденніший діючий вулкан у світі, як відомо, випльовує пориви газу, що наповнені крихітними кристалами металевого золота, не більше 20 мікрометрів.

Попередні оцінки показали, що всього за один день вулкан викидає близько 80 грамів золота. Золотий пил розлітається далеко і широко. Дослідники Антарктиди виявили сліди золота в навколишньому повітрі на відстані до 1000 кілометрів від вулкана.

Раніше Фокус писав про те, що на Гаваях помітили 300-метровий вогняний струмінь: найактивніший "гігант" планети прокинувся.