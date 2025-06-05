Найбільший мідний рудник на Землі: до чого призвів щорічний видобуток 381 000 тонн металу

Шахта Morenci залишалася однією з найбільших мідних копалень у всьому світі впродовж тривалого часу: понад 150 років люди видобували тут метал, залишивши після себе територію розміром із місто з величезними кар'єрами.

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Про це пише IFLScience.

Однак історія Morenci — це не тільки млява геологія. Ця земля також була сформована потужною людською боротьбою, від запеклих трудових суперечок до зеленої революції, що зростає.

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Один із найбільших мідних рудників у світі

Шахта Morenci — найбільша мідна копальня у США й одна з найбільших у світі. За даними NASA, станом на 2007 рік роботи велися цілодобово, а щорічний видобуток склав понад 381 000 тонн цінних металів.

Рудник розташований у сільському окрузі Гринлі в Аризоні й займає близько 24 970 гектарів — включно з 20 760 гектарами платних земель і 4 208 гектарами незапатентованих гірничих відводів. Ландшафт шахти характеризується марсіанським червоним ґрунтом, поритим глибокими чашами та гігантськими курганами зі ступеневими, шаруватими боками, схожими на сидіння стародавнього амфітеатру.

Його геологічна історія налічує мільйони років, але особливо насиченими подіями були події в минулому столітті.

Вид з повітря на найбільший мідний рудник у Північній Америці — кар'єр Morenci Mine Фото: Shutterstock

Історія шахти Morenci

Після глобальних рецесій кінця 1970-х і 1980-х років ціни на мідь різко впали, і компанія Phelps Dodge, що керує, вирішила звільнити тисячі робітників. Місцева економіка сильно залежала від шахти, а тому місцева громада сильно постраждала, а майже половина населення Кліфтона втратила роботу.

Переговори між корпорацією і профспілками провалилися, що призвело до Великого страйку мідників Аризони в період з червня 1983 року по лютий 1986 року. У той період Phelps Dodge зайняла жорстку позицію, найнявши робітників-замінників, які не перебувають у профспілці.

Події досягли апогею 8 серпня 1983 року, коли шахту було знову відкрито з використанням праці страйкарів. Тисячі робітників заблокували ворота на знак протесту, змусивши компанію тимчасово закрити шахту і погодитися на 10-денний період охолодження.

Зрештою шахта знову відкрилася під посиленою охороною з боку влади, із залученням 350 солдатів Національної гвардії, 425 державних патрульних і 160 снайперів SWAT, щоб забезпечити прибуття робітників на заміну. Дослідники зазначають, що спадщину страйку все ще можна побачити в районі сьогодні, а видобуток тут все ще триває абсолютно новими способами.

Експерти зазначають, що всю мідь, яку можна було легко витягти з рудника, було витягнуто, однак тепер інтерес до рудника відродився через політику нового президента США Дональда Трампа. Мідь є ключовим інгредієнтом у багатьох компонентах електромобілів і технологіях відновлюваної енергії, що позиціює метал для значного сплеску попиту.

За допомогою нових технологій компанії вивчають нові способи відокремлення міді від халькопіриту, мінералу сульфіду міді та заліза, який зазвичай вважається складним для обробки. Наразі їм вдалося отримати 100 000 тонн міді з використанням методів "вилуговування сульфіду". Мета виробництва до 2030 року становить 400 000 тонн.

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