Грунтовые воды Земли исчезают в 2,4 раза быстрее поверхностных: что иссушает планету изнутри

Исследователи обнаружили, что мировые грунтовые воды исчезают с такой скоростью, что наша планета в скором времени может сместиться с оси. Ученые предупреждают, что некоторые регионы, вероятно, пострадают сильнее других.

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Об этом говорится в Geophysical Research Letters, пишет IFLScience.

По словам ведущего автора новой статьи, научного сотрудника Школы устойчивого развития Университета штата Аризона Карема Абдельмохсена, они с коллегами обнаружили, что бассейн реки Колорадо теряет грунтовые воды с тревожной скоростью. Если эта тенденция сохранится, это может привести к серьезной нехватке воды на планете, что повлияет не только на местных фермеров и жителей, но также окажет более широкое влияние на сельскохозяйственные рынки и муниципальное водоснабжение.

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Подземные воды исчезают

Выводы ученых основаны на спутниковых данных, полученных в ходе миссий NASA GRACE и GRACE Follow-On за два десятилетия, моделях поверхности планеты и данных, собранных на местах. Выводы ученых стали тревожной новостью примерно для 40 миллионов человек, которые зависят от бассейна Колорадо, охватывающего всю Аризону, а также значительную часть Невады и несколько участков Юты и Калифорнии, где 40% от общего объема водоснабжения поступает из грунтовых вод.

Но, несмотря на свою важность, запасы подземных вод в бассейне реки Колорадо также, к сожалению, остаются невидимыми — как в прямом, так и в переносном смысле. По словам гидролога из Университета штата Аризона и старшего автора исследования Джея Фамиглиетти, к сожалению, ситуация такова, что поверхностные воды сегодня привлекают много внимания, в то время как подземные воды тихо исчезают.

Безусловно, поверхностные воды реки Колорадо испытывают трудности и на то есть ряд причин, в том числе:

десятилетняя засуха;

чрезмерное использование;

изменение климата.

В наши дни река едва выходит из Калифорнийского залива, в то время как водохранилища, предназначенные для использования в качестве резервных источников воды, пусты примерно на две трети, несмотря на две недавние влажные зимы.

Не менее тревожно, по словам ученых, и то, что грунтовые воды в прилегающих к ней районах исчезают быстрее, чем считалось ранее. С 2003 года регион потерял целых 42,5 кубических километра грунтовых вод, или около 12 триллионов галлонов — это примерно в 2,4 раза быстрее, чем поверхностные воды. Для сравнения, такая потеря воды эквивалентна 15 миллионам олимпийских бассейнов.

Бассейн реки Колорадо потерял достаточно грунтовых вод, чтобы заполнить озеро Мид Фото: Shutterstock

Куда уходят грунтовые воды Земли

По словам Фамиглиетти, причины столь резкой потери воды многочисленны, но одна из них является особенно значительной — сельское хозяйство потребляет огромное количество воды.

Дело в том, что в бассейне реки Колорадо находятся миллионы акров сельскохозяйственных угодий воды и все они нуждаются в воде. Результаты нового исследования указывают на то, что "топ-15 самых водоемких культур составляют 71 процент и 55 процентов от общего объема урожая" в двух бассейнах грунтовых вод региона.

По мере того как эти водоемкие культуры становятся все более популярными, водоснабжение рушится. Статистика указывает на то, что до 80% забора воды в этом районе идет на нужды сельского хозяйства, и почти вся эта вода — грунтовые воды, при этом фермеры расхищают все более глубокие подземные воды.

В целом, "чрезмерная откачка" является основной причиной потери грунтовых вод, сказал он, но "в этом нет ничего противозаконного, это просто незащищенность". Однако ситуация значительно усложняется изменением климата, нависшим над планетой.

Ранее Фокус писал о том, что под поверхностью Земли нашли гигантскую губку: она может спасти от засухи.